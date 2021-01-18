Длинные выходные хотят отменить. Парламент рассмотрит законопроект

Кабмин ежегодно издает распоряжение о переносе рабочих дней. Фото: pinterest.com

Верховная Рада хочет запретить перенос выходных и рабочих дней на праздники.

Планируется отменить возможность правительству делать такие рекомендации, сообщили в пресс-службе парламента.

Авторами соответствующего законопроекта выступили председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова и 14 депутатов из фракции "Слуга народа".

Кабмин ежегодно издает распоряжение о переносе рабочих дней, следующих сразу после праздников, для создания благоприятных условий для планирования выходных и рабочего времени.

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Однако в ВР считают, что это "негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире".

Согласно законопроекту, запрещается "перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации". Также правительство не будет иметь права рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

С начала карантина количество вакансий удаленной работы в Украине выросло на 26%. В среднем 3-4% от всех вакансий предлагают выполнять работу дистанционно.