"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности

В приложении "Дія" стартует тест новой функции. Фото: diia.gov.ua

В приложении "Дія" стартует бета-тест оповещения о судебных заседаниях.

Обновлять приложение не нужно, сообщил 28 декабря министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Включите в настройках опцию "Разрешить сообщения".

"Теперь вы всегда будете заблаговременно предупреждены о судебных заседаниях, где вы являетесь участником: взыскание задолженности банком или коммунальным предприятием без вашего ведома. Или обращения родственников в суд о разделе наследственного имущества, в котором вы также наследник, и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Услугу реализовали в сотрудничестве с государственными предприятиями, которые относятся к сфере управления ГСА.

С 20 декабря в "Дії" можно сгенерировать три новых типа Covid-сертификатов – на основе результата ПЦР-теста, об выздоровлении и детский, для детей в возрасте от 12 лет.