"Дія" будет сообщать украинцам о проверке банковской истории

Во время ближайшего саммита касаемо "Дії", будет представлено множество новых услуг. Фото: itechua.com

Через несколько недель приложение "Дія" получит обновление. Пользователей будут предупреждать о проверке кредитной истории банком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам министра, если кто-то попытается оформить кредит на пользователя приложения "Дія", последнему будет приходить сообщение о том, что банк проверяет его историю.

"Через несколько недель мы запустим в "Дія" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает сообщение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

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Также Федоров добавил, что во время ближайшего саммита касаемо "Дії", будет представлено множество новых услуг, которые облегчат получение субсидий, а также пользование коммунальными и социальными услугами.

В приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь пользователи смогут менять прописку в военкомат.