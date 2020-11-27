Директора Музея Революции Достоинства вызвали на допрос

Национальная полиция вызвала на допрос директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло.

Он забрал у следователей внешний диск, который конфисковали при обыске, и ответил на два информационных запроса. Об этом Пошивайло написал в Фейсбук.

"В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол. Спасибо, помогли: Завтра, 15:00, Владимирская, 15", - сказал директор музея, пообещав ответить на вопросы прессы после следственных действий.

Пошивайло также обнародовал скан повестки о вызове на допрос.

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19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.