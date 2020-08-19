Директора метрополитена подозревают в служебной халатности более чем 250 млн грн

Правоохранители решают вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Фото: Reuters

Директору КП "Днепровский метрополитен" сообщили о подозрении в служебной халатности, в результате которой государство понесло убытки более чем 250 млн грн.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Днепропетровской области.

"Директору КП" Днепровский метрополитен "сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой государству нанесен многомиллионный ущерб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что директора подозревают в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"Так, в июле 2016 между указанным коммунальным предприятием и акционерным обществом заключен контракт на завершение строительства метрополитена в городе Днепре. По данным следствия, директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик не имеет достаточного количества квалифицированных работников и необходимой техники, а потому отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать денежные средства независимо от факта выполнения работ. В результате таких действий за период 2018-2019 годов подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме почти 240 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись ", - говорится в сообщении.

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В результате преступной небрежности должностного лица после подписания указанных изменений в контракт безосновательно включены работы, которые уже выполнила и оплатило государство в 2012 году на общую сумму более 14 млн грн.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от должности.



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