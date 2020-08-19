Директор скорой помощи Киева: "Полностью поддерживаю идею Радуцкого про усиление ответственности за нападение на медиков"

По данным Международного комитета Красного Креста, во время пандемии выросло количество нападений на медиков. Во многих странах мира, чтобы защитить врачей, законодательно усиливают ответственность за подобные случаи. В Украине депутаты Комитета здоровья нации ВР (Радуцкий, Кузьминых, Дмитриева, Вагнер и другие) предложили законопроект №3560. В нем прописаны изменения в Криминальный кодекс Украины: за убийство или покушение на убийство медработника при исполнении наказание составит от 9 лет в тюрьме до пожизненного, за угрозы или легкие телесные повреждения – от 2 до 3 лет. О том, часто ли нападают на медиков, нужно ли принимать этот законопроект, "Факты" поговорили с Анатолием Вершигорой, руководителем КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева".

Анатолий Васильевич, за время карантина в Киеве участились случаи нападения на врачей "скорой"?

В целом такая тенденция есть. За 2019 год у нас зафиксировано 11 случаев, за 7 месяцев этого года – уже 11. Можно предположить, что до конца года количество таких случаев будет больше, чем в прошлом году. Но нужно заметить, что медики часто не пишут заявлений в полицию, и потому в официальную статистику часть случаев не попадает.

Почему так? Разве сотрудник "скорой" не хочет, чтобы наказали хулигана?

В идеальном государстве так бы и было. Но у нас сначала бригаде "скорой" приходится ждать наряд полиции. Он может приехать и через полчаса, и через час, и через полтора. За это время конфликт уже либо разрешится, либо, не дай Бог, приведет к печальным последствиям. Затем нужно писать заявление в полицию, отвечать на вопросы правоохранителей – это занимает еще минимум час. Получается, наш сотрудник два часа только оформляет протокол о нападении. Вместо того, чтобы поехать на следующий вызов. Затем идет долгая процедура – повторные вызовы в полицию на дачу показаний, если дело дойдет до суда, то еще и ходить на заседания. Были случаи, когда личные данные наших сотрудников оказывались в руках обвиняемых. И медикам угрожали. Чаще всего наши сотрудники на второй день забирают заявление из полиции, договорившись с родственниками тех, кто совершил нападение. На моей памяти еще не было случая, когда бы дело о нападении на медиков "скорой" дошло до суда. Если бы были прецеденты, когда преступник понес наказание, то, вероятно, наши сотрудники чаще бы обращались в полицию.

Какие вы можете вспомнить резонансные случаи нападения?

Нужно понимать, что мы едем на вызов с благими намерениями, а нас там часто встречают люди с психическими расстройствами, в состоянии алкогольного опьянения. У нас 80% штата – это женщины. Если бы было больше мужчин, то, думаю, и подобных случаев было бы меньше. Приведу пример. На вызов приехала бригада, состоящая из двух молодых девушек-фельдшеров. Хозяин квартиры закрыл за ними двери и сказал "а теперь повеселимся" и не выпускал их. Хорошо, что с ними на вызове был парень-санитар, и он вовремя помог их освободить. Другой случай. Мужчина с психическими расстройствами встретил бригаду "скорой" с ружьем, загнал двух фельдшеров в подвал частного дома и закрыл их там. Повезло, что водитель "скорой" увидел эту ситуацию и успел вызвать полицию. Кстати, про водителей. Был случай, когда водитель с включенной сиреной вез пациента. Кому-то на дороге не понравилось, что "скорая" всех обгоняет, нашей машине заблокировали проезд и избили водителя.

Увольнялись ли ваши сотрудники после нападения?

Да. Приведу два примера. Прохожие вызвали полицию: на тротуаре лежал человек с приступом, похожим на эпилепсию. Полиция приехала и вызвала "скорую". Оказалось, что пациент имитировал болезнь. Когда девушка-фельдшер начала оказывать ему медицинскую помощь, то он ударил ее в лицо. Нашего медика с травмой доставили в больницу. Хулигана в результате отпустили. Мы оплатили лечение фельдшеру, но больше работать на "скорой" она не захотела. Или другой пример. Девушка, пытаясь впечатлить своего парня, изобразила приступ. Когда наша бригада приехала, то ее парень спровоцировал конфликт и воткнул нож врачу-интерну в сердце. Чудом медика удалось спасти. Оказалось, что нападавший уже сидел в тюрьме, суды по этому делу потом длились много лет. Одна из причины увольнений – это нападения, другая – низкие зарплаты. Об этом тоже нужно сказать. Наши сотрудники в основном получают заработную плату меньше, чем прожиточный минимум. Им приходится подрабатывать на нескольких работах. Кто в других медучреждениях, кто кассиром в супермаркете. Считаю, что так не должно быть. Нужно повышать зарплаты медикам, иначе в профессии никого не останется.

Что вы рекомендуете сотрудникам в случае нападения?

У нас действует инструкция на случай угрозы жизни и здоровью сотрудника. Если такая угроза есть, то нужно конфликтную ситуацию снимать на телефон. По примеру, как полицейские пользуются видеорегистраторами. Но проблема в том, что не каждый человек может в стрессовой ситуации снять качественное видео. Приезжаешь на вызов, а там лает злая собака. Пробуешь оказать помощь пациенту, а пес думает, что фельдшер нападает на его хозяина и ведет себя агрессивно. В такой ситуации сложно снять видео и потом доказать, что собака укусила нашего сотрудника.

Как на вызовы "скорой" реагирует полиция?

Если диспетчер сообщает о потенциально конфликтном вызове, то мы звоним в полицию, должен быть совместный вызов. Также у каждой бригады в машине есть "тревожная" кнопка. Хотя вызов от сотрудников "скорой" должен быть в приоритете, часто полиция по разным причинам приезжает с опозданием.

"Укрзалізниця" предлагает раздать проводникам газовые баллончики. Как вы думаете, помогли бы средства индивидуальной защиты медикам?

Много лет ведутся такие разговоры. То предлагают газовые баллончики, то электрошокеры выдавать. Но я не вижу в этом смысла, ведь врачи не обучены пользоваться такими средствами. Нигде в мире такой практики нет. Задача медика – оказать медицинскую помощь, а механизмы его защиты должны быть законодательно прописаны.

Вы слышали о законопроекте Комитета Радуцкого № 3560?

Да, этот законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Как я уже говорил, проблема нападения на медиков не решается годами. Несколько лет назад мэр Киева Кличко обращался в парламент по этому вопросу. При министре Супрун подписали Меморандум о сотрудничестве между Минздравом и Национальной полицией по усилению защиты сотрудников "скорой". Начались обсуждения, как решить этот вопрос, но министр поменялся, и срок Меморандума истек. Мы продолжаем работать в условиях, когда врачей избивают, и сложно добиться того, чтобы преступник понес за это наказание.

Вы поддерживаете идею Михаила Радуцкого о том, чтобы ввести криминальную ответственность за нападение на медиков?

Да, я полностью поддерживаю инициативу Радуцкого, поддерживаю этот законопроект. Нужно вводить криминальную ответственность за нападение на медиков. Но не менее важно еще то, чтобы про этот законопроект узнало общество, его поддержали СМИ. Если будет мощная информационная кампания "не трогайте врача, а то посадят на срок от 5 до 8 лет", то это должно сработать. Люди должны знать, что врача трогать нельзя. А если его побить, то за это грозит тюремный срок.

Михаил Борисович сам когда-то давно работал на "скорой". Он и сейчас знает, какие проблемы волнуют медиков, и искренне старается нам помочь. Сотрудники "скорой" ждут принятия этого законопроекта.