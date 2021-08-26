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четверг, 26 августа 2021 15:38

Дипломы магистров и бакалавров смогут аннулировать за плагиат

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Дипломы магистров и бакалавров смогут аннулировать за плагиат
Вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за плагиат и взятки. Фото: Киевская городская прокуратура

Высшие учебные заведения Украины смогут аннулировать степени бакалавров и магистров по причине нарушения академической добропорядочности.

Кабинет министров принял порядок, согласно которому степень высшего образования будут отменять за плагиат в дипломных работах.

"Соответствующие решения могут принимать в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Это будет происходить, если в квалификационной работе обнаружат академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию или обман. И если окажется, что работу готовили со взяточничеством", - говорилось на заседании Кабмина.

Вузы должны самостоятельно следить за качеством образования. Порядок установления фактов нарушения академической добродетели будет устанавливать ученый совет каждого учреждения. Процедуру смогут инициировать по собственному решению или на основании уведомления. К рассмотрению будут принимать сообщения с обвинениями в плагиате, поданные на официальный адрес вуза, при наличии информации о нарушениях и доказательств фальсификации.

Лицо, в отношении которого начали проверку, может подать заявление с отказом от степени и восстановиться в обучении.

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В Украине функционируют сотни специализированных ученых советов, которые занимаются не наукой или оценкой научных диссертаций, а сбором взяток. Чаще всего это касается педагогики, социальных коммуникаций и государственного управления. Вокруг этой проблемы существует огромная индустрия по написанию так называемых диссертаций. Хотя те работы, которые пишут на заказ, не имеют ничего общего с наукой.

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