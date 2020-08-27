Дипломат рассказал, на какой компромисс с Россией можем пойти

Владимир Василенко: Требовать освобождения своих территорий - естественное и суверенное право Украины. Фото: Тарас Подолян

Ни в коем случае не можем согласиться на компромисс с РФ о предоставлении Донбассу особого статуса. Это наше внутреннее дело.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"Украина - суверенное государство, которое само определяет конституционный строй и государственный строй на своей территории.

Россия требует этого статуса, руководствуясь неправомерными требованиями. Причиной агрессии стало якобы нарушение прав русскоязычного населения и этнических россиян в Украине. В международном праве отсутствует такая категория как "русскоязычное население", - объясняет эксперт.

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По его словам, Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1974 года о определении агрессии устанавливает, что государство не может первым применить свои вооруженные силы при любых условиях.

"Любой спорный вопрос или международный конфликт необходимо сначала решать только дипломатическим путем. Россия никогда не инициировала никаких официальных переговоров по вопросу статуса ни русскоязычного населения, ни этнических русских.

Требовать освобождения своих территорий - естественное и суверенное право Украины. Компромиссом может быть только уменьшение возмещения Россией убытков, понесенных Украиной вследствие российской агрессии", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

В рамках рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) были достигнуты договоренности про 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита "Нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года.