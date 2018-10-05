Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу

Владимир Огрызко: Венгрия не планирует вести себя цивилизованно, она выбрала путь эскалации конфликта, который сама же спровоцировала. Фото: Etcetera Media

Консул Венгрии Матяш Силади грубо нарушил международное законодательство, поэтому должен покинуть Украину.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Трудно вспомнить еще один такой прецедент, если бы в независимой Украине высылали консула или посла. Сейчас пошли на такой шаг, ведь тему венгерской агрессивной политики начали активно обсуждать. Венгрия нарушила конвенцию о консульских отношений. Поэтому консул должен покинуть территорию нашего государства. Есть все аргументы, чтобы требовать этого", - объясняет он.

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Венгрия ведет себя симметрично. Это напоминает тактику действий России, считает эксперт.

"Именно РФ очень активно практикует зеркальные ответы в международных отношениях. Нормальная европейская цивилизованная страна может признать свою ошибку, извиниться за нее и сделать все, чтобы исправить ситуацию. Венгрия не планирует вести себя цивилизованно, она выбрала путь эскалации конфликта, который сама же спровоцировала" , - говорит Владимир Огрызко.

Он подчеркивает, что нам надо выстроить стратегию нормальных отношений, но с нынешней венгерской властью это сделать крайне сложно.

"Премьер-министр Виктор Орбан слишком дружит с Путиным. Поэтому надо найти способ вернуть его к здравому смыслу. Украина должна четко держать свою позицию. Можем давить на Венгрию через НАТО и ЕС. В Европейском Союзе уже недовольны венгерской внутренней политикой. Поэтому наши претензии у Будапешту никого не удивят", - добавляет дипломат.

Консул Венгрии в Берегово Матяш Силади объявлен персоной нон-грата. И должен покинуть территорию Украины. Через скандальне відео, де в консульстві Угорщини українцям видавали угорські паспорти та просили нічого не казати про це держорганам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт зеркально ответит на решение Украины. Четвертого октября украинскому консулу Аркадию Гупало сообщили, что он должен уехать из Венгрии в течение 72-х часов.