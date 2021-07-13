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вторник, 13 июля 2021 12:50

Диктатура жары продолжится: синоптик обновила прогноз

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Среда выдастся сухой и жаркой.

Осадков завтра в Украине не ожидается, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Диктатура жары будет продолжаться. Виден какой-то серый обнадеживающий кусочек намека на влажность над Киевщиной и Одесской областью, но ничего существенно дождливого не предвидится. Может, это проберутся в тыл антициклона какие-то облачка-разведчики далеких атмосферных фронтов", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

Температура воздуха ближайшей ночью составит +17...24°С. В течение дня в большинстве областей страны ожидается +29...35°С. В Киеве завтра - сухая жаркая погода, в течение дня +31. ..33°С. И такая жара в столице продержится еще минимум неделю.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

"Жмитесь ближе к зеленым старым деревьям, прячьтесь в их тень, залегайте вблизи кондиционеров и вентиляторов. Говорят, полезно смачивать небольшой белый шарфик из натуральной легкой ткани и периодически класть его на затылок", - добавила синоптик.

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Июль в Украине будет жаркий. Температура в южных областях может достигать +40°С. В то же время больше осадков будет в северных и западных регионах, меньше - в центральных и восточных областях, а на юге - преимущественно сухая погода.

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