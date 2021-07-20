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вторник, 20 июля 2021 11:00

Девушку не взяли на работу из-за украинского языка

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Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Викторию Юхимец не трудоустроили, потому что она не говорит на русском языке. Фото: facebook.com/viktoria.yukhymets

Из-за украинского языка в Киеве разгорелся скандал. Девушку отказались принимать на работу, потому что она не разговаривает на русском.

Инцидент стал резонансным, виновных уволили, а компании пришлось извиняться. Эту ситуацию описала в Facebook киевлянка Виктория Юхимец.

Компания Columb Trade, которая занимается подбором автомобилей из США, уже сообщила об увольнении виновных. Представители фирмы опубликовали на Facebook сообщение, в котором указано, что они больше не работают с женщиной, которая не приняла на работу Юхимец.

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На странице самой Виктории уже появилось видео ее встречи с представителями компании. Киевлянка транслировала событие в прямом эфире.

"Неоднократно говорила, что считаю эту проблему не своей личной, а общественной, поэтому выкладываю стрим разговора с представителями компании. Пусть каждый оценивает сам результаты диалога", - написала Юхимец.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Подтвердил норму Конституции Украины о едином государственном языке в Украине, им должен владеть каждый гражданин.

Государственным языком обязаны пользоваться в делопроизводстве, сфере культуры, рекламе, при проведении спортивных мероприятий, в надписях и сообщениях в транспорте, во время обслуживания пассажиров, на вывесках и дорожных знаках, в науке наряду с английским.

Большинство положений языкового закона вступили в силу в течение двух лет.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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