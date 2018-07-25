Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 1494
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1314
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2628
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6552
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3069
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3304
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
8
10
20
6
4
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Канадского министра поразили реалии жизни в &quot;серой&quot; зоне Донбасса
Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Одессу зашли военные корабли НАТО
В Одессу зашли военные корабли НАТО
Видео
Все видео
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
Родился ребенок с уникальним весом
Родился ребенок с уникальним весом
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4374
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4455
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27190
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1557
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 08:50

Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев

  Комментировать
 

Одесситка Татьяна Воротилина на протезе правой ноги тренирует здоровых украинцев. Соответствующее видео опубликовал журналист Алексей Бобровников

В 2015 году Татьяна попала под грузовик в Таиланде, где хотела открытую собственную спортивную школу. В результате аварии врачи сделали девушке более 20 операций. Однако поврежденная нога больше не функционировала должным образом.

"Хороший протез лучше плохой ноги", - рассказывает Татьяна о своем решении ампутировать поврежденную ногу и встать на протез.

Целый год не удавалось найти врачей которые бы сделали такую ​​операцию. Однако, в апреле 2017 года девушка впервые смогла побежать, хоть и всего 10 метров. Летом того же года она пробежала уже 3 км., а осенью 5.

Весной 2018 Татьяна приняла участие одесском полумарафоне - 21 км.

Сейчас девушка тренер по фитнесу и теннису. Также часто проводит тренинги и лекции для всех желающих.

Ее программа тренировок носит шутливое название "just lift your ass" (англ. Просто поднимите задницу - Gazeta.ua).

"Мне легко удается мотивировать людей", - говорит Татьяна.

Украинские звезды показали азбуку языком жестов

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Впервые у бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 461831
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 224118
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 100261
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 48599
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16724
Общество
Посчитали, сколько оружия покупают в Украине
Посчитали, сколько оружия покупают в Украине
Самое длительное полное лунное затмение 21 века: когда наблюдать
Самое длительное полное лунное затмение 21 века: когда наблюдать
Тысячи людей остались без света из-за непогоды
Тысячи людей остались без света из-за непогоды Просмотров: 360
Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях
Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях Просмотров: 585
Врач рассказала о симптомах и действиях в случае отравления грибами
Врач рассказала о симптомах и действиях в случае отравления грибами Просмотров: 270
Больше всего комментируют
13
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
10
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
6
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 22196
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua