Девушка с инвалидностью тренирует и мотивирует здоровых украинцев

Одесситка Татьяна Воротилина на протезе правой ноги тренирует здоровых украинцев. Соответствующее видео опубликовал журналист Алексей Бобровников

В 2015 году Татьяна попала под грузовик в Таиланде, где хотела открытую собственную спортивную школу. В результате аварии врачи сделали девушке более 20 операций. Однако поврежденная нога больше не функционировала должным образом.

"Хороший протез лучше плохой ноги", - рассказывает Татьяна о своем решении ампутировать поврежденную ногу и встать на протез.

Целый год не удавалось найти врачей которые бы сделали такую ​​операцию. Однако, в апреле 2017 года девушка впервые смогла побежать, хоть и всего 10 метров. Летом того же года она пробежала уже 3 км., а осенью 5.

Весной 2018 Татьяна приняла участие одесском полумарафоне - 21 км.

Сейчас девушка тренер по фитнесу и теннису. Также часто проводит тренинги и лекции для всех желающих.

Ее программа тренировок носит шутливое название "just lift your ass" (англ. Просто поднимите задницу - Gazeta.ua).

"Мне легко удается мотивировать людей", - говорит Татьяна.

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