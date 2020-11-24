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вторник, 24 ноября 2020 23:15

Девушка Немцова рассказала о последнем дне с политиком

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Девушка Немцова рассказала о последнем дне с политиком
Анна Дурицкая была свидетелем убийства Бориса Немцова. Фото: styler.rbc.ua

Российский оппозиционер Борис Немцов чувствовал тревогу накануне своей трагической гибели.

О том, что предшествовало убийству и что произошло сразу после него рассказала девушка Немцова украинка Анна Дурицкая, в интервью изданию Гордон.

По ее словам, в тот день она прилетела в российскую столицу, в аэропорту ее встретил Немцов. Пара решила вместе поужинать в одном из кафе, потом политик уехал по делам.

"Я выходила в магазин за продуктами на выходные. Записалась в spa. И когда Борис вернулся, он был очень тревожный в тот вечер. Выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения", - рассказала девушка.

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Она уточнила, что на следующий день, 1 марта, в Москве был запланирован оппозиционный митинг.

"Когда Борис вернулся домой, он разговаривал по телефону. Но я никогда не слушала его разговоры. Думаю, что он решал вопрос о митинге. Он отправил меня на машине в spa. А сам пошел пешком на эфир "Эхо Москвы". Я после spa пошла в ГУМ, гуляла там по магазинам, отложила себе какие-то вещи. Приехал Борис. Магазины уже были закрыты до его приезда, мы решили, что заберем вещи позже", - рассказала Дурицкая.

После ужина Немцов предложил отправиться домой пешком, поскольку следил за фигурой. Пара обсуждала вещи, которые накануне купила девушка, и строила планы на 8 марта.

По словам Дурицкой, когда они проходили Москворецкий мост, раздались хлопки, которые она сначала приняла за салют.

"И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только серого цвета автомобиль, который пронесся на большой скорости. Я присела к Борису. И до последнего думала, что это был чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь", - вспомнила девушка.

Она уточнила, что тогда сильно растерялась и не знала, что делать.

"Я подняла голову вверх и увидела снегоуборочную машину. И из-за сильного страха, что в меня тоже сейчас начнут стрелять, я побежала вперед. Подбежав к снегоуборочной машине, потому что у меня был сильный шок, я забыла номера полиции, номера скорой помощи . А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Не могла произнести ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины - и еле слышно сказала: "Убили человека, наберите "скорую"", - рассказала Дурицкая.

По ее словам, водитель стоял, курил и молчал. Когда девушка вернулась к телу оппозиционера, заметила, что возле него был какой-то парень. Он осмотрел телефон Немцова и его документы.

"Я помню, что он не говорил со мной. Я спрашивала у него. А поскольку у меня действительно исчез дар речи, у меня был такой шок, что я не могла даже говорить по телефону со скорой помощью, - я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или "скорую", но он тоже молчал", - рассказала девушка.

Она призналась, что тогда была в состоянии шока и едва стояла на ногах. Но смогла сама вызвать скорую.

Анна Дурицкая, модель, подруга российского оппозиционера Бориса Немцова стала свидетелем его убийства. Сразу после трагедии девушка находилась под домашним арестом в Москве. Позже ей позволили вернуться в Киев. Анна избегала журналистов.

Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Каменном мосту у стен Кремля.

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