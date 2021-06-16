Детский омбудсмен ушел в отставку

Кулеба уходит с должности детского омбудсмена. Фото: Украинская правда

Детский омбудсмен Николай Кулеба подал в отставку

"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине", - написал Кулеба в Facebook.

Он сообщил, что покидает пост, но не оставляет сферу защиты детей и в дальнейшем будет работать ради них.

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Кулеба с 2006 по декабрь 2014 был начальником Службы по делам детей Киевской городской госадминистрации. В декабре 2014 года был назначен Уполномоченным президента Украины по правам ребенка, в 2019 году был переназначен на эту же должность.