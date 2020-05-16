Дети нашли мертвого мужчину на территории детсада

На территории бывшего дошкольного учреждения было найдено мертвого мужчину. Фото: Facebook

В Осипенковский микрорайоне Запорожья, на территории бывшего дошкольного учреждения в кустах был найден мертвого мужчину.

Ужасную находку обнаружили дети. Фото с места события свидетели опубликовали в соцсетях, передает Апостроф.

"Там в зеленке на фото часов шесть лежит труп мужчины. Дети нашли", - отмечается в подписи к публикации.

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Умершего нашли на улице Зестафонского, у заброшенного детского сада.

Предполагается, что мужчина умер из-за алкогольного отравления или по естественным причинам.

Сейчас правоохранители еще не предоставили официальной информации. Личность мужчины устанавливается.

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