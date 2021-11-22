Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото

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На полигоне возле Житомира прошел заключительный этап тактических учений подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отработали практические действия подразделений ДШУ, истребительной авиации, сообщает Минобороны.

"Во время одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров посредством современных средств точного десантирования", - говорится в сообщении.

Рейдовому отряду определили задачу уничтожить объект противника. Для этого взорвали тактический воздушный десант, захватили площадки приземления, подразделение вышло к определенному рубежу. Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск.

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Все мероприятия были выполнены в полном объеме. Отработали доставку минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Служба безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. В ходе них проверили защищенность стратегических объектов.