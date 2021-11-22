Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото

 
Ексклюзивы
1/5
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 486
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 5814
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 342
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 342
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 22288
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 8496
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2502
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 333
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6895
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4977
Фото
Все фото
4
3
9
19
11
Еще один подросток создал фейковую &quot;Дію&quot;
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото
Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Видео
Все видео
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4536
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1332
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2682
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1152
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 558
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 13:28

Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото
9

  Комментировать

На полигоне возле Житомира прошел заключительный этап тактического обучения подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины
Фото: mil.gov.ua
Отработали практические действия подразделений ДШУ, истребительной и авиации
Рейдовому отряду определили задачу уничтожить объект противника

На полигоне возле Житомира прошел заключительный этап тактических учений подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отработали практические действия подразделений ДШУ, истребительной авиации, сообщает Минобороны.

"Во время одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров посредством современных средств точного десантирования", - говорится в сообщении.

Рейдовому отряду определили задачу уничтожить объект противника. Для этого взорвали тактический воздушный десант, захватили площадки приземления, подразделение вышло к определенному рубежу. Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам

Все мероприятия были выполнены в полном объеме. Отработали доставку минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Служба безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. В ходе них проверили защищенность стратегических объектов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Дважды самая сексуальная женщина мира и любимица Вуди Аллена: интересные факты о Скарлетт Йоханссон

Московская церковь назвала украинца антихристом

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 22279
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 12483
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 10225
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 8496
&quot;Позор малороссам!&quot; – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
7
 4 Просмотров: 6886
Общество
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
4
 Просмотров: 126
"Кричат: "У нас папа горит и дом" - глухонемому Геннадию Майстренко на лечение тяжелых ожогов нужна помощь
"Кричат: "У нас папа горит и дом" - глухонемому Геннадию Майстренко на лечение тяжелых ожогов нужна помощь
 Просмотров: 45
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят
Карантинные правила проезда в общественном транспорте изменят Просмотров: 369
Испания ужесточила правила въезда для украинцев
Испания ужесточила правила въезда для украинцев Просмотров: 81
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
3
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
9
Порошенко обратился к украинцам
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
5
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
4
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
Голосов: 57581
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть