"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров

Павел Казарин: политики уверены, что могут без существенных проблем для себя обходить тему Крыма стороной. Фото: Тарас Подолян

Сегодня мы не видим большого внимания официального Киева к Крыму. Полуостров находится под тотальным информационным, политическим, военным контролем России. Его возвращение - это игра в длинную, - говорит в интервью Gazeta.ua журналист Павел Казарин.

- Украина не делает того, что могла бы, чтобы вернуть полуостров. Например, очень нужно навести порядок в миграционной службе. Она просто "кошмарит" проукраинских крымчан, приезжающих на материк получать акты гражданского состояния - свидетельство о браке, смерти, рождении детей или банально вклеивать фотографии в паспорта.

Должны понимать, что пророссийские жители полуострова не будут заниматься такими вещами. Те, кого это волнует, являются нашими украинскими гражданами. Сам факт, что они обращаются к нашей миграционной службе об этом говорит. Поэтому создание дополнительных преград в этом смысле выглядит как вредительство.

Также официальный Киев мог бы навести порядок на административной границе между полуостровом. Пункты пропуска не обустроены, нормальных туалетов даже нет. Это - имиджевые пробелы, которые бьют по реноме украинского государства как института. Также должны прекратить действие закона, который приняли в 2014 году о свободной экономической зоне Крым. Он легализует работу украинского бизнеса на территории полуострова и позволяет ему не платить налоги в государственный бюджет. То есть отдельными крупным бизнесменам законом разрешено зарабатывать в Крыму и платить деньги в российскую казну.

Стоит расширить квоты для поступления выпускников крымских школ в украинские вузы. Эта молодежь родилась в независимом государстве, для них столицей всегда был Киев, а не Москва. Они не голосовали на референдумах и не ходили на митинги в 2014 году. Потерять это поколение - будет поражением для Украины.

Почему украинская власть не внедряет эти изменения?

- Количество переселенцев из Крыма не очень большое - около ста тысяч. И политики не воспринимают этих людей как важный электоральный ресурс. Уверены, что могут без существенных проблем для себя обходить тему полуострова стороной. Но это тест не на электоральную успешность, а на политическую ответственность и гражданскую позицию.

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Мы ждем, пока Россия развалится из-за санкций и Крым вернется?

- Политическое руководство России будет держаться за Крым до последнего. Распад СССР был единственным вариантом для стран Балтии получить независимость. Сейчас говорить о том, что с РФ можно дипломатическим путем решить вопрос Крыма - это иллюзия. В отличие от Донбасса, Россия не готова включаться в какой-то переговорный процесс по полуострову. Поэтому вопрос восстановления территориальной целостности Украины - это игра в длинную. Она сосредоточена вокруг максимального санкционного истощения соперника, дипломатической войне за непризнание аннексии миром. Никаких быстрых и легких решений на этом пути быть не может. Но это не значит, что Украина может позволить себе отказаться от полуострова.

Украина рассчитывает вернуть Крым благодаря опережающему развитию своей экономики, говорил президент Петр Порошенко. Достаточно ли мы сделали для этого?

- Вопрос возвращения Крыма - бисер в ожерелье. Он вплетен в большое количество факторов. Восстановить целостность мы можем по стечению двух обстоятельств. Во-первых, Украина должна не проиграть в войне с Россией. Для этого надо проводить реформы, формировать дееспособную армию и конкурентоспособную экономику. Должны быть готовы противостоять агрессору на всем фронтам: военном, дипломатическом, экономическом. Во-вторых, нужно всеми силами ослаблять Россию. Широкий контур стратегии возвращения Крыма включает в себя много пунктов и экономический фактор тоже очень важен. Это защитит нас от поражения. А это - фундаментальный шаг для будущих побед.

По оценкам самих россиян, в стране снизился уровень жизни граждан на 11%, отток капитала из РФ составил 318 млрд долларов. Достаточную цену Кремль платит за аннексию? Реакция международного сообщества могла быть жестче?

- Реакция мира на аннексию была очень лояльной. Основные санкции против российской экономики ввели за действия в Донбассе. Поэтому снижение уровня жизни россиян - это плата за Иловайск, сбитый Боинг и Дебальцево. Крымский пакет санкции очень вегетарианский. его недостаточно. Кремль сегодня действительно платит цену за свою политику последних лет. Но надо понимать, что это суммарная плата за все преступления. Крымский вклад меньше, чем должен быть.

27 февраля Европейский суд по правам человека рассмотрит иск Украина против России по аннексии Крыма. Киев требует компенсации - 100 миллиардов долларов. Можем выиграть это дело?

- Все зависит от качества иска и компетенции юридической команды, которая будет представлять Украину в суде. Иском "Нафтогаза" против "Газпрома" занимались профи высшего сорта и в результате арбитраж встал на сторону Украины. Но это не значит, что мы автоматически будем выигрывать все иски в международные суды.

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Какие последствия может иметь победа в суде для РФ, Украины?

- Выплата компенсации не означает, что Россия получит права на украденное. Но стоит быть готовыми к тому, что РФ не признает иск и не будет платить украинской стороне. Кремль отказывается заплатить 2,5 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза". В иске о компенсации за Крым сумма стоит значительно больше. Россия в 2014 году перевернула шахматный стол, за которым сидела. Убеждать ее играть по правилам - очень трудная задача.

Какие сейчас отношения к Украине у крымчан? Как оно менялось в течение пяти лет?

- Трудно мониторить этот вопрос, ведь его нельзя вычислить социологически. Международные и украинские соответствующие службы там не работают, а российским нельзя доверять. Следует понимать, что в течение последних пяти лет Крым находится под постоянным информационным давлением со стороны России. Их пропаганда очень профессионально работает и перетягивает на свою сторону колеблющихся.

На полуострове запрещены украинские информационные ресурсы. Люди пользуются программами для обхода блокировки и в статистике выглядят как пользователи из Германии или Бангладеша. На страницу "Крым.Реалии" постоянно заходят все больше таких пользователей. Это свидетельствует о том, что крымчане заинтересованы в украинских информационных ресурсах.

Когда вероятнее всего вернем Крым?

- Это долгий процесс. Надо запастись терпением и понимать, что некоторые вопросы тянутся десятилетиями. Ситуация с Крымом - одна из них.

В ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма захватили российские боевики и вывесили над ними флаг РФ. Днем депутаты Верховной Рады полуострова принять решение о назначении референдума по статусу Крыма.