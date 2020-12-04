Депутаты приняли закон о вакцинах

Законопроект для ускорения доступа к вакцине от Covid-19 одобрила Верховная Рада в целом.
Имеют в виду законопроект №4314, сообщает "РБК-Україна".
270 нардепов проголосовали за документ.
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Закон дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.
Документ будет действовать в течении периода карантина, установленного Кабинетом министров из-за пандемии коронавируса.
В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Срок получения приходится на конец 1-го - начало 2-го квартала 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
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