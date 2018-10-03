Депутат вывез предпринимателя в лес и отобрал миллион гривен: подробности

Житомирского депутата обвинили в похищении человека и завладении миллионом гривен. Фото: Post

Депутата одного из поселковых советов Житомирской области обвинили в похищении человека и незаконном завладении миллионом гривен.

Соответствующий инцидент произошел в сентябре 2017 года, чиновник имел сообщников. Об этом сообщает прокуратура города Киева в Facebook.

По данным следователей, депутат вместе с сообщниками избили и похитили 39-летнего предпринимателя на парковке в Дарницком районе столицы. После этого мужчину вывезли в лес возле села Погребы Броварского района и заставили написать долговую расписку.

"Применяя физическое насилие, злоумышленники заставили предпринимателя написать долговую расписку на имя депутата на сумму 1 млн гривен, а также еще одну о передаче автомобиля "Cadillac" ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель райгосадминистрации работал на ФСБ

После этого предпринимателя отпустили. Депутата обвинили в похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством. Продолжается досудебное следствие.

В одном из дворов села Капуловка Никопольского района Днепропетровской области возле дома взорвалась граната. Выяснилось, что накануне сын хозяев имел конфликт со своим знакомым из-за денежного долга.