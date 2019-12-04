Депутат Соболев назвал 8 фамилий, среди которых могут быть заказчики покушения

В'ячеслав Соболєв назвав 8 імен лдей, яких треба перевірити на поліграфі. Фото: glavcom.ua

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев назвал фамилии 8 человек, которых он "пока" не обвиняет в убийстве своего 3-летнего сына, но требует пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом он заявил журналистам в помещении Шевченковского райсуда Киева, сообщает hromadske.

"Двое судей, которые за время своей работы стали миллиардерами, у которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии ... Емельянов, Татьков. В этой компании также есть еще два человека: Брославський и Малик", - сказал Соболев.

Татьков и Емельянов - бывшие судьи Хозяйственного суда.

Также прозвучало имя мариупольского бизнесмена Николая Будыко и "девушки, которой посвятил 20 лет", и которая сейчас имеет успешный бизнес в Донецке - директор торговой сети "Обжора" Евгении Бурун.

Следующий - бывший "азовец" Михаил Иванюк псевдо "Булат". В прошлом он - сотрудник СБУ, руководитель внутренней разведки "Азова", так называемой Метеослужбы.

В последнее вспомнил бывшего депутата от БПП Александра Грановского, которого называли куратором судей в Украине.

А вот еще одну фамилию не назвал - сказал, что "оставит для себя".

По названных 8 фамилий прокуратура запланировала провести с Вячеславом Соболевым следственные действия, сообщил прокурор Киева Максим Червоный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принес карабин и картонку: подозреваемых в покушении на Соболева привезли на место преступления

Шевченковский суд Киева на 2 месяца взял под стражу без возможности залога Алексея Семенова - второго подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына.