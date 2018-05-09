 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 837
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
9 Просмотров: 4572
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8802
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1422
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1557
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 756
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 639
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2421
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 14139
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
12
5
4
17
Депутат перепутал микрофон с фаллоимитатором
Депутат перепутал микрофон с фаллоимитатором
9 мая во столицы: показали видео первого задержания (обновляется)
9 мая во столицы: показали видео первого задержания (обновляется)
Голову российского центра науки облили зеленкой и фекалиями
Голову российского центра науки облили зеленкой и фекалиями
Националисты начали блокировать телеканал &quot;Интер&quot;
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
Советские пленные съели все листья с деревьев - вспомнили жертв концлагеря &quot;Шталаг-328&quot;
Советские пленные съели все листья с деревьев - вспомнили жертв концлагеря "Шталаг-328"
Видео
Все видео
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции
Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
"Снова всем план поломали": украинские бойцы на учениях НАТО
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8802
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1422
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 5220
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6129
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2124
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 13:38

Депутат перепутал микрофон с фаллоимитатором
3

  Комментировать

Депутат дал комментарии на фаллоимитатор
Фото: illya.nikolaevskiy
Скандальный депутат постоянно провоцирует националистов
Депутат дал комментарии на фаллоимитатор

С депутата Николаевского облсовета, представителя "Оппозиционного блока" Максима Невенчанного пошутили на 9 мая. Фотографии в Facebook выложил местный житель Илья Зелинский.

На фото видно, что местный избранник говорит в фаллоимитатор, не понимая, что это не микрофон. Скандальному депутату постоянно достается от активистов - его уже вымазывали яйцами, били во время митингов и приходилось прятаться за полицейскими от активистов "Азова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионеры силой отбили венок в полиции.

Полиция задержала мужчину возле металлоискателей возле метро Арсенальная. Он попытался прорваться внутрь. Полицейские заявили, что у задержанного было оружие. Его повезли в Печерский райотдел полиции. По непроверенным данным, задержанный - председатель общественной организации "Монолит" из города Бровары.

Силовики продолжают не пускать националистов из ОУН на вул. Мазепы. Здесь сформировалась колонна акции "Бессмертная дивизия" - люди пришли с фотографиями родственников, которые погибли во Второй мировой войне. Среди колонны являются ветераны. Также присутствуют депутаты от "Опоблоку" Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Юрий Бойко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат перепутал микрофон с фаллоимитатором». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

"Я взял не жену, а колдунью" - Ахматова дважды доводила Гумилева к попыткам самоубийства

Индианцы продали правительству земли за бесценок

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

Самое читаемое
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 61547
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 39449
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 35666
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 30061
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
10
 Просмотров: 27545
Общество
Миротворцы помогут Украине вернуть Донбасс - Уолкер
Миротворцы помогут Украине вернуть Донбасс - Уолкер 1 Просмотров: 396
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
"Интер" растрогал Путина: телевизионщики жестко потролилы коллег
 Просмотров: 1035
Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции
Пенсионеры отбили венок в патрульной полиции
 2 Просмотров: 1206
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
 Просмотров: 648
Украинское издание вело трансляцию военного парада с ДНР и Москвы
Украинское издание вело трансляцию военного парада с ДНР и Москвы Просмотров: 819
Больше всего комментируют
121
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
19
Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"
9
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
8
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
6
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
Голосов: 16646
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua