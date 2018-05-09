Депутат перепутал микрофон с фаллоимитатором

С депутата Николаевского облсовета, представителя "Оппозиционного блока" Максима Невенчанного пошутили на 9 мая. Фотографии в Facebook выложил местный житель Илья Зелинский.

На фото видно, что местный избранник говорит в фаллоимитатор, не понимая, что это не микрофон. Скандальному депутату постоянно достается от активистов - его уже вымазывали яйцами, били во время митингов и приходилось прятаться за полицейскими от активистов "Азова".

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Полиция задержала мужчину возле металлоискателей возле метро Арсенальная. Он попытался прорваться внутрь. Полицейские заявили, что у задержанного было оружие. Его повезли в Печерский райотдел полиции. По непроверенным данным, задержанный - председатель общественной организации "Монолит" из города Бровары.

Силовики продолжают не пускать националистов из ОУН на вул. Мазепы. Здесь сформировалась колонна акции "Бессмертная дивизия" - люди пришли с фотографиями родственников, которые погибли во Второй мировой войне. Среди колонны являются ветераны. Также присутствуют депутаты от "Опоблоку" Нестор Шуфрич, Вадим Новинский, Юрий Бойко.