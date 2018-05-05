Депутат бесплатно отдает свое жилье болельщикам финала Лиги чемпионов

Депутат киевсовета Илья Сагайдак пригласил иностранных фанатов "Реала" и "Ливерпуля" бесплатно пожить в его квартире во время проведения финала Лиги Чемпионов в Киеве.

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Автор: Facebook Депутат киевского горсовета Илья Сагайдак бесплатно впустит в свою столичную квартиру болельщиков финального матча Лиги чемпионов

"Уважаемые фанаты "Реала" и "Ливерпуля". Привествую с Киева! Я выезжаю из Киева с семьей на дату проведения финала Лиги чемпионов. Приглашаю кампанию из 4 болельщиков пожить в моей квартире в Киеве на несколько дней во время финала бесплатно. Обязательное условие - заранее показать паспорта и билеты. Отправьте ваш запрос через Facebook", - отметил Сагайдак

Гостиницы и владельцы апартаментов выставили высокие цены на проживание в день финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве. Аренда однокомнатной квартиры колеблется от $ 3 до $ 10 тыс. в день.

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В финальном матче Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Поединок состоится 26 мая на стадионе "Олимпийский".