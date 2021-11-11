Денисова выступила за возвращение детей в школы

Денисова попросила вернуть очную учебу. Фото: Telegram / Людмила Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова назвала нарушением права детей на образование то, что органы местной власти сами принимают решение о дополнительных каникулах или дистанционном обучении.

Она указала на негативные факторы при обучении онлайн.

Это отсутствие надлежащих условий обучения дома, трудности с одновременным доступом учащихся к компьютерам в семьях, где несколько детей, разный подход учителей к преподаванию, отсутствие связи, отсутствие контроля родителей за обучением детей и другое.

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"О нарушении права детей на образование из-за повсеместного закрытия школ отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. Для преодоления всплеска болезни ВОЗ рекомендует не закрывать школы, а соблюдать противоэпидемические меры в учебных заведениях", - говорится в сообщении.

Денисова обратилась к министру здравоохранения и министру образования с просьбой открыть школы.

В Киеве коронавирус "косит" детей. В больницах с коронавирусом и подозрением на болезнь находятся 85 детей. Четверо из них находятся в реанимациях. В этой связи на следующей неделе ученики младшей школы за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме.