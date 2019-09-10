Денисова рассказала о состоянии здоровья освобожденных из российского плена украинцев

Все освобожденные из России украинцы находятся под наблюдением врачей. Фото: ATR

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что все освобожденные политзаключенные находятся под наблюдением врачей.

"Освобожденные политзаключенные требуют государственной медицинской помощи, в том числе психологической поддержки. Господин Олег (Сенцов, - Gazeta.ua) Был в больнице, но отказался от дальнейшего лечения. Вместо этого он попросил положить в больницу свою маму, сказав, что она - это дорогой для него человек. Следовательно, Людмила Сенцова уже находится в "Феофании", - отметила Денисова в эфире телеканала "Прямой".

Омбудсмен также рассказала, что Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию.

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"Сегодня сделали очень тяжелую операцию господину Бекирову. Таким образом, все освобожденные политзаключенные находятся под наблюдением врачей. Наши моряки также находятся в военном госпитале, проходят обследование", - заявила Денисова.

Между Украиной и Россией может состояться еще один обмен пленными. Есть перспектива того, что это произойдет до конца года. Об этом рассказала Людмила Денисова в эфире "Завтрака с 1+1".