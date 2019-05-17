Деньги будут идти в руки - астролог дала прогноз на следующую неделю

Солнце перейдет в знак Близнецы во второй половине вторника. Хорошо пойдет торговля. Фото: ostrnum.com

Неделя с 20 по 26 мая будет полна неожиданностей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это хорошее время для людей, которые любят общаться и умеют заводить новые знакомства, - говорит Максимова. - Доверяйте поступкам, а не обещаниям. Воспользуйтесь возможностью завязать прочные контакты с теми, от кого зависит ваше будущее".

По словам астролога, на этой неделе уместно менять работу.

"Деньги будут легко зарабатываться и идти в ваши руки, - говорит Максимова. - Прислушайтесь к своим желаниям. Задумайтесь, чего вам не хватает в жизни и что сделать для того, чтобы все начало получаться. Сильной будет Венера. Улучшайте имидж, обновляйте гардероб".

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Солнце перейдет в знак Близнецы во второй половине вторника. Хорошо пойдет торговля. Астролог советует отправляться в командировку, вести деловые переговоры и переписку.

Далее читайте, чего ожидать от звезд на следующей неделе всем знакам зодиака.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Мелкие препятствия в начале недели пугать не должны. Со вторника деньги будут идти в ваш карман. Сдерживайте свои эмоции, если не хотите поссориться с друзьями и любимыми. Печень нуждается в поддержке. Не налегайте на жареное мясо.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет достаточно сил и возможностей, чтобы достичь желаемого результата. Нагрузка на кошелек растет. Не упустите шанса улучшить материальное положение. Имейте запас денег на незапланированные расходы. Замените мясные блюда на рыбные. Не переедайте.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Вы сильные и активные. Весь мир крутиться вокруг вас. Можно начинать новый курс обучения, переходить на новое место работы. Сделайте все для того, чтобы яркие и незабываемые изменения не заставили себя ждать. Позвольте новым избранникам прийти в вашу жизнь.

Рак (22 июня - 22 июля)

Хватит жаловаться родителям и друзьям на жизнь. Уменьшит количество контактов. В выходные не отказывайтесь от отдыха. Послушайте хорошую музыку, съешьте что-нибудь вкусненькое.

Лев (23 июля - 23 августа)

От тихого и размеренного образа жизни придется перейти к активным переездов. Выделите деньги для налаживания того, что плохо работает. Ремонтируйте помещения, сантехнику и электропроводку. Улучшайте пространство, в котором живете.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Внимание представителей противоположного пола хватает. Забудьте о неудачах. Надейтесь на лучшее. Встречи не будут носить романтического характера. Среди собеседников бесполезно искать себе пару. Перенесите операции на репродуктивных органах.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Будьте готовы к откровенному разговору с любимыми. Не решайте что-то единолично, так разрушите отношения. Сближаться с новыми знакомыми опасно. Они окажутся не теми, за кого себя выдают.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Люди вокруг будут удивляться вашему дару вещать будущее. Завтрашний день будете видеть, как на ладони. Сумейте воспользоваться этим.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Получайте удовольствие от жизни. Растерянность и беспокойство позади. Попытки понравиться новому партнеру приведут к разрыву уже существующих отношений.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не стоит занимать или вкладывать куда-то деньги. Их трудно будет вернуть. Понадобятся быстрые реакции. Вы же ко всему будете относиться внимательно. Поэтому сами создадите для себя много хлопот.

Водолей (21 января - 20 февраля)

В ваши руки будет идти то, что вы ищете не один месяц. Главное определиться, чего хотите. Ставьте перед собой высокие цели. Любимые захотят много чего решать за вас. Если это не нравится, попробуйте удалиться на некоторое время.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Денег будет достаточно, чтобы поддерживать привычный для себя образ жизни. Появятся новые покровители. Не стоит покупать жилье и начинать в нем ремонт. Больше времени проводите в кругу семьи.