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четверг, 16 января 2020 12:49

День рождения Моцарта будут праздновать фестивалем "Mozart BirthDay"

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День рождения Моцарта будут праздновать фестивалем &quot;Mozart BirthDay&quot;
Во Львове пройдет фестиваль "Mozart BirthDay". Фото: Львовская национальная филармония.

Львовская национальная филармония отметит день рождения Вольфганга Амадея Моцарта фестивалем "Mozart BirthDay". Событие будет проходить в уикенд 23-26 января.

"Пять событий фестиваля представят разные грани музыки венского классика. Начнет фестиваль событие "Три Моцарта", в которой можно будет услышать музыкальные композиции дедушки Леопольда (отца знаменитого Моцарта), Вольфганга Амадея и Франца Ксавера, которого еще называют "львовским Моцартом", ведь сын всемирно гения около 30 лет жил именно во Львове. Виртуозные и не менее известные симфонические произведения, среди которых увертюры к операм "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", симфонии и концерты для сольных инструментов с оркестром, прозвучат в событиях "Sinfonia Concer tante" (24 января) и "BrilliantMozart" (26 января). Они состоятся при участии международного состава солистов и двух коллективов филармонии - камерного оркестра "Виртуозы Львова" и Академического симфонического оркестра. Лучшие оперные отрывки ожидают гостей 25 января в концертной программе "OperaMozartGala", - отмечают организаторы события.

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В рамках фестиваля начнется также масштабный проект, инициированный Львовской филармонией и Центром музыкального развития "Tempo". Это цикл семейных концертов "Family concerts". Первым из них станет Музыкальный экспресс "MozartKids".

19 января, во Львове пройдет презентация концертной программы "DREZDEN" с участием Сергея Михалка, легендарного музыканта из Беларуси.

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