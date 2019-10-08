День Независимости предлагают перенести на январь

Униан

Верховной Раде предлагают перенести День Независимости Украины на другой день.

Соответствующий проект постановления №2205 зарегистрировала внефракционный народный депутат Оксана Савчук, пишет Униан.

"Празднование Дня Независимости нужно перенести на 22 января - день провозглашения в 1918 году IV Универсала. К тому же, дата нового Дня Независимости, совпадает с Днем соборности, когда 22 января 1919 году произошло объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. При этом, по словам Савчук, действующий День Независимости должен остаться выходным днем, будучи переименованным в День восстановления независимости Украины", - сказала депутат.

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Центром столицы на День Независимости маршировали 4500 военных. Впервые за 27 лет в параде приняла участие коробка женщин-военнослужащих. Впервые за 9 лет над городом пролетел военная авиация - 29 единиц.