День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников

9 июля День Ангела отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Поздравьте своих знакомых и близких с именинами.

В День Ангела чествуют святого который заботится и заступается перед Господом за нас, рассказал Gazeta.ua Отец Лаврентий Ян Жезицький.

"Каждый человек имеет своего святого. Сегодня стоит помолиться к нему. Кроме этого, в День Ангела именинникам рекомендуется прийти в храм".

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Поздравление с Днем Ангела для близких и друзей

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней,

радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

Фото: apostrophe.ua

9 июля православная церковь чтит память святого Давида Солунского. Его подвижнический путь начался в середине пятого века в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Впоследствии он поселился в шалаше под пальмовым деревом близ греческого города Салоники. Там святой прожил 70 лет, находясь в постоянной молитве, придерживаясь строгого поста, терпя жару и холод.