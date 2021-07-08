День Ангела 9 июля - как душевно поздравить именинников

9 июля День Ангела отмечают Давид, Денис, Иван, Павел, Петр и Тихон. Поздравьте своих знакомых и близких с именинами.
В День Ангела чествуют святого который заботится и заступается перед Господом за нас, рассказал Gazeta.ua Отец Лаврентий Ян Жезицький.
"Каждый человек имеет своего святого. Сегодня стоит помолиться к нему. Кроме этого, в День Ангела именинникам рекомендуется прийти в храм".
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Поздравление с Днем Ангела для близких и друзей
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней,
радости в жизни и любви к ближнему своему.
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Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
9 июля православная церковь чтит память святого Давида Солунского. Его подвижнический путь начался в середине пятого века в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.
Впоследствии он поселился в шалаше под пальмовым деревом близ греческого города Салоники. Там святой прожил 70 лет, находясь в постоянной молитве, придерживаясь строгого поста, терпя жару и холод.
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