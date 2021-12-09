День Ангела 9 декабря празднуют только мужчины

В народе сегодня отмечают день Юрия. Фото: pinterest.com

Православная церковь 9 декабря чтит память святого Георгия (Юрия) Победителя. Его считают покровителем воинов.

День Ангела сегодня отмечают Юрий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Михаил, Николай и Петр.

Имя Юрий - славянская форма имени Георгий. В переводе оно означает "хлебороб". Эти мужчины спокойны и сосредоточены на своем внутреннем мире. Артистичны и имеют философский склад ума. Юрий всегда упорно идет к поставленным целям. Может работать инженером, штукатуром, электриком, тренером. Легко заводит новые знакомства, но не любит шумных компаний.

Василий из древнегреческого означает "царский", "царственный". Это товарищеские люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей по просмотру футбола или хоккея. Может конфликтовать с супругой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Как правило, принимают жену со всеми недостатками.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Даниил из древнееврейского означает "Божий суд". Он спокоен и добр, общителен и отзывчив. Не любит, когда говорят ложь. Из-за этого может разозлиться, но быстро забывает обиду. Даниил рассудительный и иногда эгоистичный. В родстве много времени уделяет детям, но жене не любит помогать в хозяйстве.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Имя Михаил происходит от древнееврейского имени Микаэль и означает "равный", "подобный Богу". Он любит пунктуальность и порядок во всем. Обладает логичным складом ума, быстро ориентируется в незнакомых обстоятельствах. Михаил будет хорошим руководителем или военнослужащим.

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Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Поздравления для именинников:

С Днём Ангела тебя я поздравляю,

Желаю тебе всяких земных благ,

И чтобы Ангел летел не отставая,

Чтоб охранял и было только так!

Ведь это он нас от всего спасает,

И бережёт нас для своих родных,

Лишь только он дорогу твою знает,

Лишь только он, святейший, из святых!

***

Ангел крылом в небе махнёт,

Праздник сегодня обоих вас ждёт,

С ним и поздравить тебя поспешу,

А пожелаю – большую звезду,

Чтоб с неба тебе её быстро достать,

И счастье с любовью в миг обретать,

Достаток и радость, внимание родных,

Тогда и пойдёт твоя жизнь словно стих!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Как-то раз спустился ангел

И тебя поцеловал,

"Я тебе желаю счастья", -

В день крещения он сказал.

Ты свой крестик православный

Раз надевший, не снимай,

Имя, данное навеки,

Береги и почитай!

***

В этот день пожелать очень хочется,

Чтобы радость и счастье тебя берегли,

Чтобы демоны одиночества

Никогда в этот дом не пришли.

Чтоб крыльями своими нежными

Добрый ангел тебя укрыл.

Чтобы теплым, светлым, безбрежным

Каждый день твоей жизни был!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.