День Ангела 8 декабря – как сегодня назвать ребенка

Главным талисманом людей, родившихся в этот день, является чароит - минерал фиолетового цвета. Он помогает человеческой душе обрести покой. Фото: pinterest.com

Православные верующие 8 декабря чтят память священномучеников Петра Александрийского и Климента Римского. Они приняли мученическую смерть.

День Ангела сегодня отмечают Петр, Александр, Василий, Иоанн и Григорий.

Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Обладает хорошими аналитическими способностями, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь у них много требований. В частности, ценят верность и преданность.

Александр с греческого означает "защитник", "муж". Он всегда добивается цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, отстаивающие свои права. В общении с женщинами Александр внимателен и любит говорить комплименты. Будет во всем помогать будущей жене и заботиться о детях.

Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это товарищеские люди, которые будут с радостью проводить время в компании друзей по просмотру футбола или хоккея. Может конфликтовать с супругой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Как правило, принимают жену со всеми недостатками.

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С древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Поздравления для именинников:

Летит по небу Ангел белокрылый,

Летит и нежно касается души,

Сегодня праздник ты празднуешь красивый,

И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,

Пусть Ангел рядом будет навсегда,

В минуты счастья, печали и отчаяния,

В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,

И помогал на жизненном пути,

Пусть освещает жизнь он белым светлом,

И помогает исполнять мечты!

***

Обращаюсь к Вам со светлым поздравлением,

День сегодня явно не простой,

Ваше имя тому будет в подтверждение,

Ангел Ваш летает над землёй.

И ликует от радости и счастья,

Потому что его сегодня день.

Я Вам желаю жизни без ненастья,

Любви близких, внимая друзей.

***

Живи без ненастий,

Без бед и невзгод!

И пусть только счастье

Твой праздник несет!

Ругайся и смейся

Всегда от души!

И пусть именины

Добавят любви!

***

Желаю жить, как у Христа за пазухой,

И не страдать, и не скучать, и не болеть!

И жизнь сияет красочными стразами,

И дней счастливых будет столько, что не счесть!

***

Я очень тороплюсь за стол,

На это есть всегда причины!

Поесть люблю, поговорить.

Отметить шумно именины!

Бокалов дружественный звон

Желанья выпить не убавит!

Давайте вместе пропоем

За именины, что Вас славят!

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.