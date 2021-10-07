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четверг, 07 октября 2021 03:01

День Ангела 7 октября. Поздравления для именинников в прозе и стихах

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День Ангела 7 октября. Поздравления для именинников в прозе и стихах
В этот день принято веселиться. Фото: pinterest.com

7 октября православные верующие почитают память мученицы Феклы. Она была последовательницей апостола Павла.

День Ангела сегодня празднуют Дмитрий, Семен, Андрей, Василий и Павел.

Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры - богини земли и плодородия. Он капризен и непростой в общении. Упрямый и иногда может вспылить, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчивый, умный и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.

Семен с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Семени часто бывают одаренные и талантливые. Они трудолюбивы и целеустремленны. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, умелым хозяином и верным другом.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбрые и человечные. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения.

Поздравления в стихах:

Светлый Ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал -
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.

***

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

Поздравления в прозе:

Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

***

Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

***

Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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