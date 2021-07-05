День Ангела 6 июля. Как душевно поздравить именинников

Православная церковь 6 июля чтит память мученицы Агриппины. Во время идолопоклонства она выбрала христианский путь.
День Ангела сегодня отмечают Федор, Петр, Алексей и Александр.
Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. Федоры - умелые хозяева. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.
Петр с древнегреческого переводится как "скала", "каменная глыба". Он одарен и имеет талант к музыке и другим творческим занятиям. В профессии всегда стремится к совершенству, поэтому работой над собой вырывается в лидеры. Имеет хорошие аналитические способности, поэтому может стать следователем, математиком, инженером. Мужчины с этим именем долго не могут выбрать жену, ведь имеют много требований. В частности, ценят верность и преданность.
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Имя Алексей походит от древнегреческого слова "алекс", означающего - "защищать". Эти мужчины всегда держат слово. Не любят пустые разговоры, а доводят все на деле. Алексей всегда стремится к совершенству. Достигает успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе.
Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.
Поздравления для Федора
Поздравляю тебя, Федор,
С праздником сегодня,
Пожеланиями добра
Этот день наполнен.
Я желаю, чтобы к цели
Шел ты сквозь преграды,
Пусть любовь с тобой идет
Всегда по жизни рядом.
Каждый день, чтоб приносил
Радость и удачу,
Чтобы все твои дороги,
Поздравления для Петра
Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!
Поздравления для Алексея
Имя верно тебе дали,
Алексеем ведь назвали.
На работе и в семье
Доверяют все тебе.
Добр, спокоен и уверен.
И как друг давно проверен.
Защитишь, поможешь всем,
Нет у нас с тобой проблем.
От души мы поздравляем,
Счастья и любви желаем.
Пусть вокруг будут друзья
И счастливая семья.
Поздравления для Александра
Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на "феррари",
Кушал устрицы в обед.
Отдыхал чтоб на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.
Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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