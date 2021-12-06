День Ангела 6 декабря празднуют трудолюбивые мужчины

Православные верующие 6 декабря чтят память святого Амфилохия Иконийского. Был одним из Отцов церкви.
День Ангела сегодня отмечают Николай и Юрий.
Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.
Имя Юрий - славянская форма имени Георгий. В переводе оно означает "хлебороб". Эти мужчины спокойны и сосредоточены на своем внутреннем мире. Артистические и философский склад ума. Юрий всегда упорно идет к поставленным целям. Может работать инженером, штукатуром, электриком, тренером. Легко заводит новые знакомства, но не любит шумных компаний.
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Поздравления для именинников:
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
***
Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!
***
Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.
Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!
***
Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!
***
Пускай День Ангела удачу
Тебе сегодня принесет,
Жизнь станет радостней и ярче
И непременно повезет!
***
Теплом души согрет прекрасный день.
Его тепло передается нам.
Пусть на твои глаза не ляжет тень,
Пусть радость будет счет вести годам.
И в этот день сказать еще хочу,
Что ты – мой лучший и надежный друг.
А ангелу поставлю я свечу,
Чтоб вы не разорвали своих рук.
Чтоб он тебя всегда оберегал,
Хранил тебя в небесной тишине,
Крылом своим пернатым укрывал,
А мы тебе поможем на земле.
На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.
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