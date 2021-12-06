День Ангела 6 декабря празднуют трудолюбивые мужчины

Сегодня гадают на тех, кто отправился на войну: Фото: pinterest.com

Православные верующие 6 декабря чтят память святого Амфилохия Иконийского. Был одним из Отцов церкви.

День Ангела сегодня отмечают Николай и Юрий.

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Имя Юрий - славянская форма имени Георгий. В переводе оно означает "хлебороб". Эти мужчины спокойны и сосредоточены на своем внутреннем мире. Артистические и философский склад ума. Юрий всегда упорно идет к поставленным целям. Может работать инженером, штукатуром, электриком, тренером. Легко заводит новые знакомства, но не любит шумных компаний.

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Поздравления для именинников:

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

***

Дорогой мой именинник, поздравляю с днем ангела! Пусть он сохранит тебя от бед и печалей. Пусть в жизни все устроится так, как ты пожелаешь! Пусть ничто не помешает тебе добиваться поставленных целей!

***

Живи и помни: за плечами

Хранитель-Ангел у тебя

Рукой незримо направляет,

И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит

Об этой связи неземной.

Пусть будет самым осторожным

И сильным будет Ангел твой!

***

Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

***

Пускай День Ангела удачу

Тебе сегодня принесет,

Жизнь станет радостней и ярче

И непременно повезет!

***

Теплом души согрет прекрасный день.

Его тепло передается нам.

Пусть на твои глаза не ляжет тень,

Пусть радость будет счет вести годам.

И в этот день сказать еще хочу,

Что ты – мой лучший и надежный друг.

А ангелу поставлю я свечу,

Чтоб вы не разорвали своих рук.

Чтоб он тебя всегда оберегал,

Хранил тебя в небесной тишине,

Крылом своим пернатым укрывал,

А мы тебе поможем на земле.

На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.