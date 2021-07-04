День Ангела 5 июля - как назвать ребенка, чтобы у него была счастливая судьба

Пятый день июля богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Ульяна, Геннадий, Григорий, Василий, Федор, Гавриил, Ефросинья.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен, что поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот день. В народе издавна верили, что удачно подобранное имя станет надежным оберегом для малыша, будет нести ему счастья, а также передаст только лучшие качества от его небесного тезки. Также уместно будет поздравить виновников торжества яркой открыткой.

Имя Василий происходит от древнегреческого имени Басилейос. Означает "царский, царственный".

Имя Гавриил возникших у от древнееврейского имени Габриэль что означает "сильный человек Бога, Божий воин". По церковному стилю имя имеет форму Гавриил.

Имя Геннадий - от древнегреческого имени Геннадиос что происходит от геннадас - "благородный, високонарождений".

Имя Григорий происходит от древнегреческого григорео. Имеет значение "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Имя Федор - это современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос). Означает "дарованный Богом", "Божий дар".

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Имя Ульяна - народная форма имени Юлиана, Юлия, в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая";

Имя Ефросинья происходит от древнегреческого имени Еуфросюне, в переводе означает "веселье", "радость".

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ

Фото: semvcsporperto.tumblr.com

Сегодня, 5 июля, православные верующие отмечают третью неделю после Сошествия Святого Духа или Пятидесятницы. Также почтают память священикомученика Евсевия Самосатского. Евсевий - ранне-христианский святой и мученик. Был епископом в Самосатахстолици армяно-сирийского царства Коммагену на реке Евфрат, принадлежавшее Риму.