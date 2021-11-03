День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник

4 ноября день ангела празднуют Анна, Денис, Елизавета, Иван, Константин, Александр, Павел, Федор. Поздравьте родных и близких с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.

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Имя Анна происходит от древнееврейского Ханна – "расположение", "храбрость", "сила". Женщина с именем Анна добросердечна и немного наивна. Она не обладает острым умом и эрудированностью, но обладает большой жизненной мудростью.

Имя Денис по происхождению древнегреческое. Первоначально оно было народной формой устаревшего церковного имени Дионисий. Оно происходит от древнегреческого имени Дионисиос, что означает "принадлежащий Дионису". В мифологии Древней Греции Дионис - это бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения и производительных сил природы. Имя Денис толкуют как "весельчак".

Имя Елизавета впервые появилось среди еврейских народов. Его значение трактуется как "клятва, данная Богу". В разных странах оно может звучать так: Элизабет, Элайза или Эльза.

Имя Иоанн происходит от древнеиудейского имени Иоанн и означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Иоанна характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван нетороплив и к спешке относится крайне отрицательно.

Имя Константин соотносят с именем императора Рима – Константина Великого I. Именно он стал основателем Константинополя – столицы Римской империи и совершил христианскую веру главной религией. Обладатели этого имени по природе своей личности неординарны, ярки, очень интересны, противоречивы, существенно зависимы от своего настроения.

Имя Александр имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник", "уберегающий от мужа". Это имя часто встречалось в Древней Греции. Александр – это гордый и уверенный в себе мужчина. Он стремится к лидерству, хочет быть авторитетом для других.

Имя Павел пришло к нам по латинскому языку. Оно появилось из латинского слова "paulus", что означает "малый" или "небольшой". Популярным имя явилось после принятия христианства в Римской империи. Связано это с именем апостола Павла.

Павла можно выделить сопереживание. Он проявляет искреннее внимание к окружающим его людям и его интерес не носит корыстного характера.

Имя Федор происходит от древнегреческого имени Теодорос, которое имеет значение "дарованный Богом", "Божий дар".

Федор – целеустремленный, уверенный в себе, честный, напористый, независимый и самостоятельный человек. Он немногословен, скрытен, аккуратен, надежен и крепок.

Фото: pinterest.ru

4 ноября церковь чествует святого равноапостольного епископа Иерапольского Аверкия. Чудотворец прославился во II веке во Фригии.