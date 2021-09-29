День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен

30 сентября в церкви почитают святых мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать София. А вот их тезки сейчас отмечают именины.

Gazeta.ua предлагает выбрать для причастных душевное приветствие и яркую открытку.

Желаю крепкой веры в свои силы и в то, что все будет хорошо, светлой надежды на лучшее будущее. Пусть любовь наполняет сердце и побеждает любые проявления негатива, питает и восстанавливает душевные силы. А мудрость будет помогать в сложных жизненных обстоятельствах и устойчиво преодолевать любые трудности. С Днем Веры, Надежды, Любови и Софии!

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Сегодня именины у замечательных женщин - Веры, Надежды, Любови и Софии. Вы - символ целомудрия, тепла и женственности. Пусть ваши святые покровительницы всегда оберегают вас от невзгод. Вера в чудо озаряет ваш путь добрыми делами, надежда в сердце не тускнеет ни на минуту, а любовь будет преданной спутницей на всю жизнь.

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Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии! Желаю уверенно идти вперед по жизни, создавая свой собственный мир счастья и радости. Желаю не оставлять близких в беде и не проявлять равнодушия к окружающим. Желаю питать свое сердце любовью и доброй надеждой. Желаю никому не позволять надломить веру в твоей душе. И пусть каждый миг будет волшебной, а каждый день - прекрасным.

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Поздравляю со светлым праздником! Пусть никогда не проходит любовь, всегда с тобой будет вера в лучшее, и даже в самые тяжелые моменты пусть не оставляет тебя надежда!

Фото: bestgif.su

30 сентября ежегодно православные верующие почитают память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Святые жили в Риме во времена царствования императора Адриана (117-138 гг). София - благочестивая вдова. Растила трех дочерей - Веру, Надежду и Любовь. Такие имена они получили в честь трех главных христианских добродетелей. София была глубоко верующей христианкой, потому воспитала дочерей в любви к Богу и учила не привязываться к земным благам.