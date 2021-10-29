День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников

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День ангела 30 октября отмечают Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Александр, Сергей. Поздравьте друзей и близких с праздником.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Не важно какое сегодня небо — голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!

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Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!

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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

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Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

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30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок. Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны.