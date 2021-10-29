День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников

День ангела 30 октября отмечают Анатолий, Андрей, Антон, Иосиф, Александр, Сергей. Поздравьте друзей и близких с праздником.
Gazeta.ua предлагает выбрать поздравления для именинников.
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Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
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В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
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Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
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Не важно какое сегодня небо — голубое или хмурое, дождливое или солнечное, главное, что оттуда тебе машет твой Ангел и поздравляет тебя с именинами. С праздником! Верь в него, и он будет всегда с тобой!
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Время каравая, время светлых поздравлений, время, когда твой Ангел подлетает к тебе и крепко-крепко обнимает в честь этого особенного дня. Пусть он будет рядом, сегодня, завтра и всегда! Поздравляю тебя!
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Доброму Ангелу венец, а Вам крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
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Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!
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30 октября в народе отмечали день Осия. Наши предки считали его покровителем транспорта и повозок. Сегодня нужно было ставить телеги в сарае, предварительно проверив, насколько они исправны.
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