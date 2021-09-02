День ангела 3 сентября празднует владелец смелого имени

3 сентября именины празднует Александр. Поздравьте знакомых и друзей с этим именем.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этого имени.
Александр - это одно из самых популярных мужских имен. Происходит оно из греческого языка: слово "алекс" означает "защитник", а "андрос" - мужчина. Итак, Александр это тот, кто защищает. Имя получило распространение во многих странах, поэтому на разных языках может звучать по-разному. Например, имя Искандер это - турецкий Александр. И кратких форм у этого имени много: Саша, Саня, Шура, Саша и др.
Владельцам имени Александр присуща смелость, уверенность и величие. Они умеют управлять большим коллективом и вполне смогут убедить людей и повести их за собой. Александр - это лидер, однако не из тех, кто стремится достичь цели любой ценой. В каждой ситуации он будет справедливым и честным.
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Поздравления для Александра
С днем рождения Александра поздравляем,
Счастья, радости, добра ему желаем,
Пусть всегда всё в жизни получается,
Александру, счастье улыбается!
Ты — защитник сильный, смелый и отважный,
Ты надежда наша, будущее наше,
Будь всегда таким прекрасным, благородным,
С днем рождения Александр, будь ты модным!
С днем рождения, Александра поздравляем,
Мира и добра ему желаем,
Пусть всегда ты будешь счастлив в вечности!
Будь восторженным, великим в бесконечности.
***
Александр, тебе желаю
Я возможностей хороших.
В кошельке пусть прибывает,
И друзей отличных тоже.
Чтобы был всегда ты сильным
И настойчивым во всем,
Чтоб тебя, Саша, любили.
И удача пришла в дом.
***
Александр, поздравляем!
В этот день хотим сказать,
Как тебя мы уважаем,
И хотим мы пожелать:
Будь всегда таким надёжным,
И спокойным будь внутри,
Смелым будь, но осторожным,
На рожон не лезь, смотри!
***
Сила, воля, ум и стать,
Таких людей, не ну сыскать,
Смелость, хватка и успех,
Прекрасен, Александр, даже смех.
Тебе желаю это дольше сохранить,
Вперед идти и жизнь любить,
Чтоб по дороге счастье встретил,
А беды даже не заметил.
***
Поздравляю тебя, Александр! Твоё имя значит "защитник", вот поэтому я и хочу пожелать тебе всегда твёрдо и уверенно защищать своих близких, свои чувства, свои мечты от любой неудачи. Всех благ тебе, дорогой!
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Дорогой Александр, поздравляем тебя с именинами! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут триединые надежда, вера и любовь!
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Сильного и мужественного Александра поздравляю от всей души! Хочу тебе пожелать истинной любви и личного блага, огромного счастья в жизни и несомненной удачи, уважения и великих поступков, необычайных успехов и веселья души!
3 сентября отмечают народный праздник Фаддея Проповедника. В этот день почитали апостола Фаддея и мученицу Вассу.
Сегодня начинали собирать посевы льна. Верили, что погода в праздник может определить, какими будут будущие осень и зима.
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