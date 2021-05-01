День Ангела 3 мая: кого поздравлять

Сегодня именинники Александр, Анастасий, Афанасий, Виола, Гавриил, Григорий, Федор, Феодора. Фото: unsplash.com

3 мая День Ангела отмечают Александр, Анастасий, Афанасий, Виола, Гавриил, Григорий, Федор, Феодора.

Поздравляйте знакомых именинников, а Gazeta.ua рассказывает о значении имен.

Мужское имя Алексанр происходит от греческого Александрос, "защитник людей". Это имя имеет множество форм в разных языках и является одним из наиболее распространенным в мире. Самый известный его носитель - Александр Македонский. В Украине имя Александр входит в первую пятерку самых популярных имен.

Анастасий (Анастас) - мужское имя греческого происхождения, в переводе означает "воскресенье", "возвращена к жизни". Это имя сейчас не очень распространено в Украине, более известна его женская форма - Анастасия.

Панас - украинское мужское имя. Проиходит от имени Афанасий, что имеет греческие корни от Атанасиос - дословно "бессмертие", "бессмертный".

Виола, Виолетта - женское имя, происходит от латинского viola - фиалка.

Гаврило, Гавриил - украинское мужское имя, происходит от библейского имени Гавриэль, что дословно означает "сила Божия", или "помощник Божий". Распространена также женская форма имени - Габриэль.

Мужское имя Григорий происходит с греческого языка означает "внимательный", "сосредоточен", "собранный". В Украине также используют форму Григор.

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Федор - мужское имя, происходит от греческого Теодорос. Это имя переводится как "Божий дар", "подаренный Богом". Церковная форма имени - Феодор.

Феодора (Федора) - имя греческого происхождения, женская форма имени Федор. В Украине более популярен латинский вариант имени - Теодора.

3 мая христиане восточного обряа чествуют преподобного Теодора Трихину. Рожденный в богатой семье, отрекся от земных благ и ушел в пустыню, где постригся в монахи. Вел чрезвычайно суровую жизнь. Ходил босиком, не накрывал голову и носил только грубую волосяную одежду, от чего его начали называть его Трихина, что означает "волосяной". Бог наделил Теодора даром творения чудес.

По народным поверьям, это день Федора Неводника. Считалось, в этот день души умерших тоскуют по живыми родственниками и земной жизни и посещают наш мир. Но, чтобы душа могла пройти через преграду между мирами, нужно ее звать и причитать. Однако, в этом году 3 мая церковь отмечает Светлый Понедельник - второй день пасхальной недели. Это светлый и радостный праздник, когда нельзя грустить. Память святых почитают через неделю, вспоминая все имена во время первой непраздничной службы.