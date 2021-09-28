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среда, 29 сентября 2021 03:05

День ангела 29 сентября празднуют популярные имена: как оригинально поздравить с праздником

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День ангела 29 сентября празднуют популярные имена: как оригинально поздравить с праздником
Фото: pixabay.com

29 сентября день ангела отмечают Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Алексей, Сергей. Не забудьте поздравить друзей и близких с праздником.

Gazeta.ua предлагает выбрать поздравление для именинников.

Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!

***

Живи и помни: за плечами
Хранитель-Ангел у тебя
Рукой незримо направляет,
И за тобой следит всегда.

Пускай День Ангела напомнит
Об этой связи неземной.
Пусть будет самым осторожным
И сильным будет Ангел твой!

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни не было ни одного пасмурного дня! Чтобы ангел-хранитель оберегал тебя и благословлял твой каждый поступок, помогал в любых начинаниях, освещал жизненный путь и укрывал своим крылом! С Днем ангела тебя, (имя)!

***

В этот день ты справляешь не свой день рождения, а День рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!

***

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

***

От души поздравляю тебя с Днем ангела и желаю ярких звезд на небе, освещающих твой путь к мечтам, доброй удачи и великолепных идей, искренней любви, согревающей твое сердце, больших надежд и ярких моментов счастья.

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29 сентября в народе праздновали день Ефимии. В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима.

Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки - тем сильнее будут морозы.

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