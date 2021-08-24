День ангела 25 августа: сегодня именины празднуют мужественные имена

В среду, 25 августа, день ангела отмечает Александр, Сергей и Степан. Поздравьте знакомых и близких с праздником.
Gazeta.ua предлагает узнать, что несут эти имена.
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Имя Александр происходит с греческого языка. Слово "алекс" означает "защитник", а "андрос" - мужчина. Итак, Александр - тот, кто защищает. Имя получило распространение во многих странах, поэтому на разных языках может звучать по-разному. Например, имя Искандер это - турецкий Александр. Людям с этим именем присуща смелость, уверенность и величие.
Имя Сергей имеет латинское происхождение. Образована она от римского родового имени Sergius, что означает "высокий" и "знатный". Владельцы этого имени товарищеские и открытые люди. Со своими проблемами Сергей пытается справиться самостоятельно, не полагаясь ни на кого. Своих друзей этот человек очень ценит и всегда готов оказать им помощь.
Имя Степан происходит от греческой культуры. В мире греков "Стефанос" - "принц", "правитель", "блестящий". В других языках можно услышать такие версии как Стивен, Стефа, Стефан, Тапани, Стип. Владельцы этого имени яркие, гордые и харизматичные ребята. Они не дают окружающим забыть себя.
Поздравления для именинников
Александр — защитник!
Храбрый и смелый.
Невзгодам — противник,
Оратор умелый.
Желаю тебе
Здоровья и счастья,
Удачи в судьбе,
Дней теплых и ясных.
Желаю любви,
Доброты и здоровья,
На сердце весны,
Заботы с любовью.
***
Праздник твой пришел, Сережа!
Так отметь его, как надо.
С теми, кто других дороже.
Мы поздравить тебя рады.
Пусть всё в жизни будет гладко,
Дней счастливых будет много.
Оптимизма и достатка!
С праздником тебя, Серега!
***
Поздравления принимай, Степан,
Желаем тебе страсти ураган,
Крепкого здоровья и большой любви,
Чтобы радость приносили дни.
Желаем счастья, веры, встреч,
Всех близких трепетно беречь.
Желаем денег, да побольше,
И жить в любви, как можно дольше!
Сегодня наши предки убирать в уездах, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи. Народ верил, что 25 августа нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился.
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