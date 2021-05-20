День Ангела 21 мая: как поздравить Елену, Ивана и Петра

Сегодня день Ангела празднуют Елена, Иван и Петр. Фото: pixabay.com

Сегодня праздник у Елены, Ивана и Петра. 21 мая они празднуют День Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение этих имен.

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Имя Елена означает "лучистая", "яркая". В других языках можно встретить такие варианты произношения как Хелена, Хельга. Елены часто имеют очень запутанный и при этом интересный жизненный путь. Это делает их сильными, целеустремленными и пробивными дамами.

Имя Иван распространено среди славянских народов и есть практически наиболее употребляемым. В переводе с иврита оно звучит как "божья благодать", "милостивый бог".

Иван - еврейское имя. В настоящее время его можно встретить среди болгарских, македонских, российских, сербских, украинских, хорватских и других народов. Особые дни для Иванов существуют целый год: в православном календаре отмечено около десяти дат на каждый месяц. Понять значение имени Иван поможет знание о его покровителей, основные из них это 6 февраля - Иван Казанский, священномученик, 21 мая - Иоанн Богослов, составитель христианского собрания, 3 октября - Иван Египетский, священномученик.

Имя Петр появилось в Древней Греции, и на современную украинскую переводится как "гора". Некоторые лингвисты считают, что имя Петр правильнее будет интерпретировать как "неподвижный" или "твердый". Женским аналогом имени Петр будет Петра.

Именем Петр звали одного из апостолов Иисуса. Он защищает рыбаков и несколько городов. Римская Католическая церковь, как считается, была основана именно апостолом Петром, который и стал первым понтификом. Петром впервые в этом сподвижника назвал сам Иисус. Сначала его звали Кифа, что переводится как "каменный".

Поздравления для Елены

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

Поздравления для Ивана

С именинами Вашими

Поздравляю, Иван!

Пусть печали угасшие

Крепко схватит капкан!

Чтобы с новыми силами

Погрузились в любовь!

Чтобы счастье строптивое

Не покинуло вновь!

Поздравления для Петра

Твой добрый ангел над тобой летает,

И с именинами тебя поздравляет,

От нас тоже поздравления прими,

Пусть будут счастливы все дни твои.

Петя, с праздником тебя поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Побед тебе, удачи, мира и добра,

Чтоб жизнь твоя веселою была.





21 мая чтим память Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, который был сыном рыбака Заведея и Саломии