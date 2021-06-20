День Ангела 21 июня - кто сегодня именинник и как поздравить

Сегодня именины отмечают Василий, Константин и Павел. Фото: pixabay.com

Сегодня, 21 июня, по церковным православным календарем День Яногола отмечают Василий, Константин и Павел.

Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении этих имен и выбрать поздравление для именинников.

Имя Василий пришло к нам из Древней Греции, где раньше было имя Басилейос, позже перешло в форму Василиос. В нынешнем варианте оно появилось в период персидских войн. Означает "царственный" или "царь".

Поздравление для Василия

Хочу удачи пожелать

Тебе, Василий, в именины,

Уныния совсем не знать,

Достойным звания мужчины,

Ты в этой жизни проживи,

Всегда стремись к победам новым,

Пусть сбудутся мечты твои,

Живется пусть тебе кайфово!

***

В прекрасный праздник этот

Желаю я Вам света!

В День именин, Василий,

Все будет достижимым:

Успех, удача, счастье!

Отсутствие ненастья!

Любовь, надежда, вера

Пускай придут к Вам смело!

***

Василий - царственная личность,

И профи, и хороший друг.

Пусть будет в жизни все отлично,

Работа, отдых и досуг!

В день именин тебе с душою

Желаю радостной судьбы,

Уюта, счастья и покоя,

В карьере самым лучшим быть!





Имя Константин имеет древнеримские корни. Происходит от латинского слова "constantis" - это родительный падеж от слова "constans", что дословно означает "устойчивый, определенный, постоянный".

Поздравление для Константина

Костя, помни об одном -

Счастлив тот, чей светлый дом,

Угощением встречает,

В праздник гостя ожидает.

Не печалься. Не грусти.

Ты обиды все прости,

Знай - сегодня повезет,

Ведь тебя лишь счастье ждет!

***

Константин, поздравляю Вас с праздником!

Чтоб любимы Вы были и счастливы,

Пропадет навсегда пусть отчаяние,

И чтоб грусть никогда не встречали Вы!

Пусть исполнятся Ваши мечтания,

Чтоб желанными были свидания!

Пусть успех и удача в содружестве

Помогают, когда это нужно Вам!

***

Хочу тебе я пожелать

Преград совсем не испытать,

Везенья много - от души,

Ты, Костя, счастлив быть спеши!

Ты знай - мечты не за горами,

Чтоб не остались лишь мечтами,

Ты их стремись осуществлять

И поскорее исполнять.

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Имя Павел имеет римское происхождение. В переводе с латинского оно означает "младший". Сыновей древние римляне называли именем отца, добавляя приставку paulus, в результате получалось, например, "Роман-младший". На Руси слово получило распространение после принятия христианства.

Поздравление для Павла

Поздравляю с Днем Ангела Павла!

И хочу пожелать в этот радостный день

Чтоб из сказки принес тебе счастья олень.

Чтобы радость дарили два верных крыла.

Чтоб любовь постоянно с тобою была.

Чтоб хорошего было побольше в судьбе.

Я от чистого сердца желаю тебе!

***

Павел - это малыш, значит, чистый душою.

Оставайся, мой Павел, всегда "малышом",

Но имеющим сердце большое-большое,

Чтоб ни делал, ни думал, куда бы ни шел.

Будь судьбою за все - награжден и отмечен

И везде с неизменною радостью встречен!

***

Тебя поздравить, Павел, рады

И с восхищением говорим:

С тобою встречи как награда,

Мы все тебя боготворим.

Не преклоняйся пред печалью

И не грусти в ночной тиши.

С днем именинным поздравляем,

Желаем счастья от души!

Сегодня верующие почитают Святого Духа. Праздник отмечают православные и греко-католики на 51 день после Пасхи или в понедельник, следующий за воскресным днем ​​Святой Троицы и Пятидесятницы.