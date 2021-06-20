День Ангела 21 июня - как назвать ребенка в Духов день

Сегодня, 21 июня, по церковным православным календарем День Яногола отмечают Василий, Константин и Павел.
Gazeta.ua предлагает больше узнать о происхождении этих имен и выбрать поздравление для именинников.
Имя Василий пришло к нам из Древней Греции, где раньше было имя Басилейос, позже перешло в форму Василиос. В нынешнем варианте оно появилось в период персидских войн. Означает "царственный" или "царь".
Поздравление для Василия
Хочу удачи пожелать
Тебе, Василий, в именины,
Уныния совсем не знать,
Достойным звания мужчины,
Ты в этой жизни проживи,
Всегда стремись к победам новым,
Пусть сбудутся мечты твои,
Живется пусть тебе кайфово!
***
В прекрасный праздник этот
Желаю я Вам света!
В День именин, Василий,
Все будет достижимым:
Успех, удача, счастье!
Отсутствие ненастья!
Любовь, надежда, вера
Пускай придут к Вам смело!
***
Василий - царственная личность,
И профи, и хороший друг.
Пусть будет в жизни все отлично,
Работа, отдых и досуг!
В день именин тебе с душою
Желаю радостной судьбы,
Уюта, счастья и покоя,
В карьере самым лучшим быть!
Имя Константин имеет древнеримские корни. Происходит от латинского слова "constantis" - это родительный падеж от слова "constans", что дословно означает "устойчивый, определенный, постоянный".
Поздравление для Константина
Костя, помни об одном -
Счастлив тот, чей светлый дом,
Угощением встречает,
В праздник гостя ожидает.
Не печалься. Не грусти.
Ты обиды все прости,
Знай - сегодня повезет,
Ведь тебя лишь счастье ждет!
***
Константин, поздравляю Вас с праздником!
Чтоб любимы Вы были и счастливы,
Пропадет навсегда пусть отчаяние,
И чтоб грусть никогда не встречали Вы!
Пусть исполнятся Ваши мечтания,
Чтоб желанными были свидания!
Пусть успех и удача в содружестве
Помогают, когда это нужно Вам!
***
Хочу тебе я пожелать
Преград совсем не испытать,
Везенья много - от души,
Ты, Костя, счастлив быть спеши!
Ты знай - мечты не за горами,
Чтоб не остались лишь мечтами,
Ты их стремись осуществлять
И поскорее исполнять.
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Имя Павел имеет римское происхождение. В переводе с латинского оно означает "младший". Сыновей древние римляне называли именем отца, добавляя приставку paulus, в результате получалось, например, "Роман-младший". На Руси слово получило распространение после принятия христианства.
Поздравление для Павла
Поздравляю с Днем Ангела Павла!
И хочу пожелать в этот радостный день
Чтоб из сказки принес тебе счастья олень.
Чтобы радость дарили два верных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
Чтоб хорошего было побольше в судьбе.
Я от чистого сердца желаю тебе!
***
Павел - это малыш, значит, чистый душою.
Оставайся, мой Павел, всегда "малышом",
Но имеющим сердце большое-большое,
Чтоб ни делал, ни думал, куда бы ни шел.
Будь судьбою за все - награжден и отмечен
И везде с неизменною радостью встречен!
***
Тебя поздравить, Павел, рады
И с восхищением говорим:
С тобою встречи как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
С днем именинным поздравляем,
Желаем счастья от души!
Сегодня верующие почитают Святого Духа. Праздник отмечают православные и греко-католики на 51 день после Пасхи или в понедельник, следующий за воскресным днем Святой Троицы и Пятидесятницы.
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