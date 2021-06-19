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воскресенье, 20 июня 2021 03:01

День Ангела 20 июня: как назвать ребенка на Троицу

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День Ангела 20 июня: как назвать ребенка на Троицу

20 июня именины отмечают Антон, Артемия и Артем, Валерия, Клавдий, Мария, Марк, Степан, Сузанна и Федот.

Gazeta.ua рассказывает значение имен для тех, кто выбирает, как назвать ребенка.

Имя Антон имеет несколько версий происхождения. Одна из них указывает на принадлежность к славянскому племени антов, известных военным искусством. С древнегреческого языка имя переводится как "тот, что рвется в бой", "состязающийся". Еще одна версия, не такая распространенная: имя Антон происходит от греческого слова anthos, что означает "цветок".

Имя Артем имеет греческое происхождение и переводится как "невредимый", или "имеющий отличное здоровье". По другой версии, происходит от Артемиос, что означает "посвященный Артемида" (Артемида - древнегреческая богиня охоты, покровительница животных и лесов. - Gazeta.ua). Артемия - женская форма имени.

Имя Валерия имеет латинское происхождение. Берет корни от латинского рода Валериев. Слово образовано от латинского слова valeo, что означает "сильный, здоровый, крепкий". Поэтому в древнеримской мифологии "Валериус" - один из эпитетов бога войны Марса.

Мужское имя Клавдий имеет древнеримское происхождение, что означало принадлежность к роду Клавдиев. Слово клаудиус с латыни переводится как "хромой".

Мария - женское имя библейского происхождения. Образовалось от Мириам - "горькая", "желанная", "беззаботная".

Мужское имя Марк происходит от древнеримского личного имени Marcus которое, возможно, связано с богом войны Марсом. Другая версия выводит это имя от глагола marceo, что означает "чувствую себя слабым, вялым".

Имя Степан (Стефан) происходит из греческого языка и дословно переводится как "венок" или "диадема" - традиционный атрибут богини Геры. Имя Стефанос имеет значение "царевич", "правитель", "блестящий".

Женское имя Сюзанна (Сусанна) имеет древнееврейские корни и происходит от имени Шошана, что дословно означает "белая лилия".

Мужское имя Федот - древнегреческого происхождения. Образовано от двух корней: тео - "бог", и дот - "давать", поэтому дословно означает "богом данный". Считается, что именно от этого имени произошло известное славянское христианское имя Богдан.

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Предлагаем варианты поздравлений для именинников, если кто-то из ваших знакомых празднует сегодня День Ангела.

Поздравления для Антона

Хочу я тебя поздравить, Антон,
И счастья большого тебе пожелать,
В банке всегда иметь миллион,
Чтобы в реальность мечты воплощать!
Здоровья желаю тебе, словно сталь,
Взаимной любви и хороших друзей!
Тебя стороной пусть обходит печаль,
Чтоб солнце светило в жизни твоей!

Имя Артем

Поздравления для Артёма

С днем рождения, Артём,
Будет в жизни всё путём,
И здоровье, и богатство,
Будет всё тебе даваться!
Пусть улыбка озаряет
Каждый день твоё лицо,
Пусть судьба твоя не знает
Ни глупцов, ни подлецов!

Поздравления для Валерии

Будь, Валерия, счастливой,
Обаятельной, красивой,
Жизнерадостной, беспечной
И любимой бесконечно.
Мудрой, нежной будь, манящей,
Леди самой настоящей
И одним своим лишь взглядом
На пути рушь все преграды!

Поздравления для Марии

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

Поздравление для Степана

Твой день ангела, Степан,
Наконец случился!
Если ты сегодня пьян –
Что ж, развеселился!
Пусть никто не упрекнет,
Отмечай, как надо,
Счастье в жизни точно ждет,
И любовь – в награду!

Поздравление для Сюзанны

Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел Хранитель приснится
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок
Прими его с чистой душой.
Сюзанна, пусть день будет ярок,
А счастье - всегда с тобой!

20 июня молитвенно почитают память мученика Феодота Анкирского, умершего в 303 году; священномученика Маркелиана, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, умерших в 304 году; священномученика Маркелла, папы Римского и мучеников Сисинию и Кириака, диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, воинов, и Крескентиана. Поминают также мучениц Прискиллу, Лукину и царевну Артемию, Калерия (Валерия), Кириакию, и Марию в Кесираи Палестинской, умерших в IV веке.

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Дата
20
июня

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