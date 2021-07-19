День Ангела 20 июля. Как поздравить Германа и Евдокию

В народе 20 июля почитается Евдокия Сеногнойка. Фото: pinterest.com

Православная церковь 20 июля чтит память преподобного Фомы Мелеина - христианского святого и чудотворца времен Византии.

День Ангела сегодня отмечают Герман и Евдокия.

Герман с латинского означает "родной", "единоутробный". Большинство из этих мужчин становятся раздражительным, хитрыми и вспыльчивыми людьми. Способны на подлость, но считают это нормой. Они деловитые и корыстные, могут пойти на все, чтобы заработать лишние деньги. В браке ненадежный, но женщин сводит с ума. Однако с Германа получится хороший ученый, медик или литератор. Способен построить успешную карьеру.

Имя Евдокия появилось в Византии. Происходит от слова "еудокиа" и означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение". Эти женщины добрые, нежные и легко идут на уступки. Не любят конфликтов и избегают их, чтобы не ссориться ни с кем. В браке становятся хорошими хозяйками и заботливыми женами.

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Поздравления для Германа

Он красив - и это верно -

Обаятелен наш Герман.

Очаровывает всех,

Во всём ждёт его успех.

Мы желаем, чтоб наш мачо

Всё имел: квартиру, дачу,

Отдыхал чтоб на Мальдивах

И поймал там крокодила.

***

Пару слов хвалебных, Герман,

Я тебе сказать хочу.

Парень ты отличный, верный.

Пусть все будет по плечу.

Жизнь пусть будет интересной,

С массой подвигов, побед.

И запала в сердце хватит

Еще много-много лет.

Поздравления для Евдокии

У Вас сегодня, Евдокия, именины!

И я хочу сказать Вам от души:

Вы обаятельны, умны, красивы

Ну в общем, Вы безумно хороши!

Я Вам желаю много-много счастья,

Надежды не теряйте никогда.

Пусть ангел Вас укроет от ненастья,

Любовью жизнь будет всегда полна.

***

У Евдокии - именины.

Желаем горестей не знать.

Счастливой быть и быть любимой

И никогда не унывать.

Всегда желаем улыбаться

Печалей всяких избежать.

И никогда не сомневаться,

Что всё ты сможешь успевать.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.