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вторник, 20 июля 2021 03:02

День Ангела 20 июля. Как поздравить Германа и Евдокию

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День Ангела 20 июля. Как поздравить Германа и Евдокию
В народе 20 июля почитается Евдокия Сеногнойка. Фото: pinterest.com

Православная церковь 20 июля чтит память преподобного Фомы Мелеина - христианского святого и чудотворца времен Византии.

День Ангела сегодня отмечают Герман и Евдокия.

Герман с латинского означает "родной", "единоутробный". Большинство из этих мужчин становятся раздражительным, хитрыми и вспыльчивыми людьми. Способны на подлость, но считают это нормой. Они деловитые и корыстные, могут пойти на все, чтобы заработать лишние деньги. В браке ненадежный, но женщин сводит с ума. Однако с Германа получится хороший ученый, медик или литератор. Способен построить успешную карьеру.

Имя Евдокия появилось в Византии. Происходит от слова "еудокиа" и означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение". Эти женщины добрые, нежные и легко идут на уступки. Не любят конфликтов и избегают их, чтобы не ссориться ни с кем. В браке становятся хорошими хозяйками и заботливыми женами.

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Поздравления для Германа

Он красив - и это верно -
Обаятелен наш Герман.
Очаровывает всех,
Во всём ждёт его успех.

Мы желаем, чтоб наш мачо
Всё имел: квартиру, дачу,
Отдыхал чтоб на Мальдивах
И поймал там крокодила.

***

Пару слов хвалебных, Герман,
Я тебе сказать хочу.
Парень ты отличный, верный.
Пусть все будет по плечу.

Жизнь пусть будет интересной,
С массой подвигов, побед.
И запала в сердце хватит
Еще много-много лет.

Поздравления для Евдокии

У Вас сегодня, Евдокия, именины!
И я хочу сказать Вам от души:
Вы обаятельны, умны, красивы
Ну в общем, Вы безумно хороши!
Я Вам желаю много-много счастья,
Надежды не теряйте никогда.
Пусть ангел Вас укроет от ненастья,
Любовью жизнь будет всегда полна.

***

У Евдокии - именины.
Желаем горестей не знать.
Счастливой быть и быть любимой
И никогда не унывать.
Всегда желаем улыбаться
Печалей всяких избежать.
И никогда не сомневаться,
Что всё ты сможешь успевать.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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