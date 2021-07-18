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понедельник, 19 июля 2021 03:01

День Ангела 19 июля. Поздравления для именинников в стихах

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День Ангела 19 июля. Поздравления для именинников в стихах
Сегодня роса обладает чудодейственной силой. Фото: pinterest.com

19 июля православные верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого. Святой был монахом-отшельником и 60 лет жил в пустыне.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Федор и Василий.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Поздравления для Александра

Несравненный Александр,
Я желаю долгих лет,
Чтобы ездил на "феррари",
Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,
Расслаблялся в ресторанах,
Пусть мечты и все желания
Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,
Страсть гремучая кипит,
Путь к успеху и победам
Будет пусть всегда открыт.

Поздравления для Федора

В День Ангела бажаю
Феді більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з Ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!

Поздравления для Василия

Чтоб всё достиг на свете, без усилий,
Тебе желаю я, Василий,
Чтоб чаще счастье улыбалось,
Наследство, чтоб тебе досталось.

Чтоб ты был добрым и весёлым,
И чтобы дом, всегда был полным,
Побольше счастья и тепла,
Чтобы судьба преподнесла!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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