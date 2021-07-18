День Ангела 19 июля. Поздравления для именинников в стихах

Сегодня роса обладает чудодейственной силой. Фото: pinterest.com

19 июля православные верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого. Святой был монахом-отшельником и 60 лет жил в пустыне.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Федор и Василий.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Федор с древнегреческого означает "Божий дар". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликтов, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали правильный выбор.

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Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

Поздравления для Александра

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на "феррари",

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Поздравления для Федора

В День Ангела бажаю

Феді більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з Ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

Поздравления для Василия

Чтоб всё достиг на свете, без усилий,

Тебе желаю я, Василий,

Чтоб чаще счастье улыбалось,

Наследство, чтоб тебе досталось.

Чтоб ты был добрым и весёлым,

И чтобы дом, всегда был полным,

Побольше счастья и тепла,

Чтобы судьба преподнесла!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.