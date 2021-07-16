День ангела 17 июля - как поздравлять именинников

17 июля богато на именинников. День ангела отмечают Андрей, Анастасия, Мария, Марта, Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Федор, Ефим.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого дали человеку при крещении. Именно поэтому именинники должны сегодня сходить в церковь и вспомнить своего небесного наставника, проведать крестных родителей. В давние времена, в благодарность за их заботу, приносили гостинец - специальное печенье, испеченное самостоятельно.

Gazeta.ua предлагает не забыть поздравить причастных к празднику и выбрать для них душевное приветствие.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПРОЗЕ

Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.

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Поздравляю с Днем ​​ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его за себя краснеть!

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С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, подарили тебе твои родители.

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

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Светлый ангел каждый час

Смотрит пристально на Вас,

Все предвидит наперед,

От ошибок бережет.

Целый год он хлопотал –

Беды к вам не подпускал

За него Вы благодарно

Поднимите свой бокал.

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***

У самой нежной и красивой

Сегодня праздник наступил:

Хочу, чтоб Ангел белокрылый

Тебе счастье подарил.

Хочу, чтоб ты всегда смеялась,

Мир без твоих улыбок пуст.

Чтоб никогда не огорчалась,

Забыла, что такое грусть!

Фото: forumsmile.ru

17 июля православные верующие отмечают день святого Андрея Критского. Он был архиепископом города Гортина на греческом острове Крит. Создавал христианские гимны и богословы. Проповеди Критского отличались высоким стилем и гармоничными фразами, что позволяет говорить о нем как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.