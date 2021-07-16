День ангела 17 июля - как поздравлять именинников

17 июля богато на именинников. День ангела отмечают Андрей, Анастасия, Мария, Марта, Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Федор, Ефим.
Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого дали человеку при крещении. Именно поэтому именинники должны сегодня сходить в церковь и вспомнить своего небесного наставника, проведать крестных родителей. В давние времена, в благодарность за их заботу, приносили гостинец - специальное печенье, испеченное самостоятельно.
Gazeta.ua предлагает не забыть поздравить причастных к празднику и выбрать для них душевное приветствие.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ПРОЗЕ
Поздравляю с Днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякий час, сохраняет от всего злого и поощряет на добрые дела.
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Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты, в свою очередь, не заставлял его за себя краснеть!
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С Днем ангела! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордится тем именем, подарили тебе твои родители.
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
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Светлый ангел каждый час
Смотрит пристально на Вас,
Все предвидит наперед,
От ошибок бережет.
Целый год он хлопотал –
Беды к вам не подпускал
За него Вы благодарно
Поднимите свой бокал.
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У самой нежной и красивой
Сегодня праздник наступил:
Хочу, чтоб Ангел белокрылый
Тебе счастье подарил.
Хочу, чтоб ты всегда смеялась,
Мир без твоих улыбок пуст.
Чтоб никогда не огорчалась,
Забыла, что такое грусть!
17 июля православные верующие отмечают день святого Андрея Критского. Он был архиепископом города Гортина на греческом острове Крит. Создавал христианские гимны и богословы.
Проповеди Критского отличались высоким стилем и гармоничными фразами, что позволяет говорить о нем как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.
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