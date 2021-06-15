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среда, 16 июня 2021 03:01

День Ангела 16 июня. Оригинальные поздравления для именинников

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День Ангела 16 июня. Оригинальные поздравления для именинников
При жизни Лукиан много проповедовал. Фото: pixabay.com

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиана. Святой проповедовал Евангелие в Италии.

День Ангела сегодня отмечают Денис, Дмитрий и Павел.

Имя Денис походит от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Дионис был богом природы и вина. Эти мужчины - способные и усидчивы. Они легко переживают все жизненные сложности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь - заядлый коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе жены руководствуется корыстными мотивами.

Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры - богини земли и плодородия. Он капризен и непростой в общении. Упрямый и иногда может вспылить, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчивый, умный и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.

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Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения. Жену уважает и всегда поддерживает.

Поздравления для Дениса

Для Дениса соберу
Массу поздравлений,
Чтобы жизнь была полна
Радостных мгновений.

Я желаю, чтобы ты
Был всегда при деле,
Чтобы был здоровый дух
При здоровом теле.

Чтобы вверх тебя вели
Ровные дороги,
Чтоб любовь тебя ждала
На родном пороге.

Чтоб к успеху твердо шел,
Одолев преграды.
Покорение вершин
Станет пусть наградой.

Поздравления для Дмитрия

Наш хороший, славный Дима,
Что тебе необходимо?
Смех, улыбки, развлечения,
Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,
В мыслях и душе порядок,
Независимость и воля,
Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,
Чтоб был к жизни интерес,
Много нового узнать,
И стремления всё понять.

Вера в самого себя,
Чтоб бороться до конца,
Чтоб сбывались все мечты.
И счастливым чтоб был ты.

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,
И желаем, чтобы правил
Твоим миром лишь успех,
Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,
Желаем жить всегда любовью,
Везения тебе вагон,
На счете в банке миллион.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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