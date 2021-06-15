День Ангела 16 июня. Оригинальные поздравления для именинников

При жизни Лукиан много проповедовал. Фото: pixabay.com

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиана. Святой проповедовал Евангелие в Италии.

День Ангела сегодня отмечают Денис, Дмитрий и Павел.

Имя Денис походит от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Дионис был богом природы и вина. Эти мужчины - способные и усидчивы. Они легко переживают все жизненные сложности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь - заядлый коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе жены руководствуется корыстными мотивами.

Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры - богини земли и плодородия. Он капризен и непростой в общении. Упрямый и иногда может вспылить, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчивый, умный и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Да пропади она пропадом эта картошка! Лучше концерт послушаю" - как в Гайсине гуляли на фестивале

Имя Павел с латинского означает "младший", "маленький". Мужчины с этим именем всегда помогают людям. Они отзывчивы и любят пофилософствовать. Им можно доверить свои тайны. На работе Павел трудолюбивый, выкладывается на полную силу, целеустремленный. В семейной жизни строит теплые и дружеские отношения. Жену уважает и всегда поддерживает.

Поздравления для Дениса

Для Дениса соберу

Массу поздравлений,

Чтобы жизнь была полна

Радостных мгновений.

Я желаю, чтобы ты

Был всегда при деле,

Чтобы был здоровый дух

При здоровом теле.

Чтобы вверх тебя вели

Ровные дороги,

Чтоб любовь тебя ждала

На родном пороге.

Чтоб к успеху твердо шел,

Одолев преграды.

Покорение вершин

Станет пусть наградой.

Поздравления для Дмитрия

Наш хороший, славный Дима,

Что тебе необходимо?

Смех, улыбки, развлечения,

Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,

В мыслях и душе порядок,

Независимость и воля,

Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,

Чтоб был к жизни интерес,

Много нового узнать,

И стремления всё понять.

Вера в самого себя,

Чтоб бороться до конца,

Чтоб сбывались все мечты.

И счастливым чтоб был ты.

Поздравления для Павла

Поздравляем тебя, Павел,

И желаем, чтобы правил

Твоим миром лишь успех,

Такой радостный для всех.

Желаем мы тебе здоровья,

Желаем жить всегда любовью,

Везения тебе вагон,

На счете в банке миллион.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.