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пятница, 16 июля 2021 03:00

День ангела 16 июля - как душевно поздравить именинников
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16 июля День ангела отмечают Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Александр, Филипп. Сегодня священники советуют сходить владельцам этих имен в церковь, помолиться своим небесным наставникам, посетить крестных родителей.

Gazeta.ua предлагает выбрать для существительных удачное приветствие, которое обеспечит им хорошее настроение на весь день.

Поздравление в прозе

В День твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления в стихах

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

***

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Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость,счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удается
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнется,
Значит, сегодня должно повезти.

Яркие открытки для именинников
Фото: tvoe.media
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников
Яркие открытки для именинников

Сегодня, 16 июля, в православной церкви чествуют память двух монахов, живших в Киево-Печерской лавре во времена Киевской Руси.

Обох звали Анатолиями. Мощи одного святого находятся в Ближних пещерах лавры. Его еще называют святым старцем Анатолием чудотворцем. Мощи второго монаха покоятся в Дальних пещерах обители.

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