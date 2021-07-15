День ангела 16 июля - как душевно поздравить именинников

16 июля День ангела отмечают Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Александр, Филипп. Сегодня священники советуют сходить владельцам этих имен в церковь, помолиться своим небесным наставникам, посетить крестных родителей.

Gazeta.ua предлагает выбрать для существительных удачное приветствие, которое обеспечит им хорошее настроение на весь день.

Поздравление в прозе

В День твоего ангела хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благополучием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом и все в жизни складывается удачно.

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания исполняются, а вера в лучшее сопровождает тебя по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой рядом и уберегает тебя от всего плохого.

Поздравления в стихах

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

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Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удается

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнется,

Значит, сегодня должно повезти.

Фото: tvoe.media

Сегодня, 16 июля, в православной церкви чествуют память двух монахов, живших в Киево-Печерской лавре во времена Киевской Руси. Обох звали Анатолиями. Мощи одного святого находятся в Ближних пещерах лавры. Его еще называют святым старцем Анатолием чудотворцем. Мощи второго монаха покоятся в Дальних пещерах обители.